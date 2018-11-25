Çorum'daki rüzgar santrali 6 yılda kendini amorti edecek

Samsun’un Ladik ilçesinde bulunan Rüzgar Enerji Santralini kurulumun gerçekleştiren firmanın Ceosu Davide Albani, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu’nu ziyaret etti.

Çorum’a önemli bir yatırım yaptıklarını ve bu yatırım sayesinde Türkiye ile olan ilişkilerini güçlendirdiklerini belirten Davide Albani, 12 yıl boyunca Çorum’a ve Çorumluya hizmet etmenin kendilerini mutlu edeceğini ifade etti.

Albani “Türkiye pazarına girmek ve burada çalışmalar yapmak bizim için oldukça heyecan verici. İtalya’da ve birçok Avrupa ülkesinde yüksek kalitemiz, yakın müşteri desteğimiz, en zorlu gereksinimlerle bile uyuşan özelleştirilmiş ürünlerimiz sayesinde pazarda önemli bir marka oluşturduk ve kabiliyetimizi ve deneyimimizi Türk yatırımcılara da sunmak istiyoruz” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu ise, Türkiye’de elektrik enerjisinin üretiminde rüzgâr enerjisinin payı fazla olmadığını ifade etti.

Türkiye’nin 2023 yılındaki rüzgâr enerjisinden elde ettiği enerjiyi 20 bin MegaWatt’lık bir kapasiteye yükseltme hedefinin olduğunu açıklayan Yabacıoğlu, şu ifadelere yer verdi:

“Kurmuş olduğumuz rüzgar enerji santrali ile bu hedefe katkı sağlıyoruz. Belediyemizin bu yatırımıyla ülkemizde üretilen yenilenebilir enerjisi miktarı artıyor. Bu amaçla meclis üyelerimiz ve basın mensuplarımızla birlikte Ladik ilçesinde kurduğumuz ve kendi enerjimizi ürettiğimiz 4 rüzgar türbinini yerinde inceledik. 4 rüzgâr türbini aylık, 8 bin hanenin kullandığı enerjiyi üretiyor. Belediyemizin elektrik giderlerinin yarısını Rüzgâr Enerji Santralinde ürettiğimiz enerjiden karşılıyoruz. İhaleyi alan yüklenici firma türbinlerin yapımıyla birlikte 2 yıl garanti verdi. Diğer yandan türbinlerin bakım ve onarımını da 12 yıl devam ettirecek. Bu yüzden 25 yıl 4 rüzgar türbininden enerji üretmeye devam edeceğiz. Santrale yaptığımız 32 Milyon liralık yatırım 6 yıl içerisinde kendini amorti edecek. İnşallah ilerleyen dönemlerde güneş enerjisiyle ilgili yapacağımız projelerle, katı atık tesisimizden elde ettiğimiz enerji ile kendi enerjimizin tamamını kendimiz üreteceğiz”