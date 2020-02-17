İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0448
  • EURO
    6,558
  • ALTIN
    307.079
  • BIST100
    120903
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • ''Covid-19 ilk çeyrekte ABD ekonomisini yavaşlatabilir''
Ekonomi

''Covid-19 ilk çeyrekte ABD ekonomisini yavaşlatabilir''

ABD'de, Cleveland Merkez Bankası (Fed) Başkanı Loretta Mester, Çin'de yayılan Covid-19 salgınının 2020 yılı ilk çeyrekte ABD ekonomisinde büyümeyi yavaşlatabileceği uyarısı yaptı.

DHA17 Şubat 2020 Pazartesi11:59 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 11:59

Bloomberg TV'ye konuşan Mester, "Çin ve belki de Asya'da ilk çeyrek verilerinin zayıf olmasını bekliyorum, bunun özellikle ilk çeyrekte ABD ekonomisine bulaşıcı etkileri olabilir" dedi.

Bu olumsuz etkinin boyutlarının salgının ne kadar süreceğine bağlı olduğuna dikkat çeken Mester, "ABD ekonomisinin geneli için bir risk öngörüyorum; buna karşılık, bu aşamada öngörülerimi aşağı yönlü revize etmedim" dedi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 salgınının 2020 yılında küresel ekonomik büyümeye zarar verebileceği uyarısı yaptı.

Georgieva, 2020 yılı ekonomik görünümüne ilişkin konuşmasında, "Herkese, şimdiden erken çıkarımlarda bulunmamalarını öneriyorum. Önümüzde hala çok büyük bir belirsizlik var. Bu aşamada işleri senaryolar üzerinden yürütüyoruz; elimizde henüz projeksiyonlar yok. Bu konuda 10 gün sonra daha netlik olabilir" dedi.

Georgieva, geçen hafta bu konuyla ilgili olarak yaptığı bir açıklamada da, Covid-19 salgınının küresel ekonomi üzerinde olası etkilerine ilişkin öngörü yapmak için önümüzdeki iki haftanın önemli olduğunun altını çizmişti.

HDP'li vekilin yalanı çürüdü! Valilik o görüntüleri paylaştı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Boynuz kulağı geçermiş
Boynuz kulağı geçermiş

Boynuz kulağı geçermiş

NATO-Rusya gerilimini had safhaya çıkaracak tarihi sevkiyat: Rotanızı değiştirin
NATO-Rusya gerilimini had safhaya çıkaracak tarihi sevkiyat: Rotanızı değiştirin

NATO-Rusya gerilimini had safhaya çıkaracak tarihi sevkiyat: Rotanızı değiştirin

Önemli bölgeye TSK kalkanı
Önemli bölgeye TSK kalkanı

Önemli bölgeye TSK kalkanı

İYİ Partili vekilden istifa kararı
İYİ Partili vekilden istifa kararı

İYİ Partili vekilden istifa kararı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.