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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li dev şirketlerin üst düzey yöneticileriyle buluşacak

Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK), New York'ta 15'inci Yatırım Konferansı'nı düzenliyor. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li dev şirketlerin üst düzey yöneticilerini kabul edecek.

TRT Haber23 Eylül 2024 Pazartesi 17:25 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li dev şirketlerin üst düzey yöneticileriyle buluşacak
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23-25 Eylül tarihleri arasında yapılacak konferansta ABD'li yatırımcılar ve Türk yetkilileri bir araya gelecek. Konferansın açılışına ise Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. ABD'li dev şirketlerin üst düzey yöneticilerine hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fortune 100'de yer alan 25 büyük firmanın yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya gelecek. ABD'li iş insanlarına Türkiye'ye doğrudan yatırım fırsatları ve iş birliği olanakları anlatılacak.

BAKAN ŞİMŞEK EKONOMİ PROGRAMINA İLİŞKİN DETAYLAR PAYLAŞILACAK

Ekonomi yönetimi de Amerikalı fon yöneticileri ile görüşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de konuşmacı olduğu konferansta, ekonomi programına ilişkin detaylar paylaşılacak.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da yatırımcılara para politikasının genel durumuyla ilgili bir sunum gerçekleştirecek.

BAKAN BOLAT KATILIMCILARA SESLENECEK

Programda Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katılımcılara yönelik hitabı olacak.

Bakan Bolat'ın iki ülke arasındaki ticaret hacminin potansiyeline vurgu yapması bekleniyor.

Konferansın kapanış konuşmalarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ve Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar yapacak.

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