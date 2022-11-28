Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Sözleşmeliye kadro imkanı geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamudaki ve mahalli idareler dahil sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacağını bildirdi.

Sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3+1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklamaları;

- 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir.

- Mahalli idareler dahil sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak.

- (Kamudaki sözleşmeli personel) Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecek.

- Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor.