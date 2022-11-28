İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2022 Pazartesi / 5 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6183
  • EURO
    19,3049
  • ALTIN
    1042.5
  • BIST100
    4923.23
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Sözleşmeliye kadro imkanı geliyor
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Sözleşmeliye kadro imkanı geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamudaki ve mahalli idareler dahil sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacağını bildirdi.

AA28 Kasım 2022 Pazartesi 20:33 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Sözleşmeliye kadro imkanı geliyor
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamudaki ve mahalli idareler dahil sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacağını bildirdi.

Sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3+1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklamaları;

- 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir.

- Mahalli idareler dahil sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak.

- (Kamudaki sözleşmeli personel) Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecek.

- Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.