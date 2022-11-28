Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Sözleşmeliye kadro imkanı geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamudaki ve mahalli idareler dahil sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacağını bildirdi.
Sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3+1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklamaları;
- 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir.
- Mahalli idareler dahil sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak.
- (Kamudaki sözleşmeli personel) Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecek.
- Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor.