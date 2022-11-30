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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Nebati ve Bakan Bilgin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.15'te Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya gelecek. Görüşmede EYT ve asgari ücret konusu masaya yatırılacak.

30 Kasım 2022 Çarşamba 14:54 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Nebati ve Bakan Bilgin ile görüşecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.15'te Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya gelecek. Görüşmede EYT ve asgari ücret konusu masaya yatırılacak.

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