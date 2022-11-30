Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.15'te Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya gelecek. Görüşmede EYT ve asgari ücret konusu masaya yatırılacak.