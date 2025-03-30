AA muhabirinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"nden derlediği bilgilere göre, sanayi politikasının temel araçlarından biri olan teşvik sistemi, yatırımları yönlendirmek ve hızlandırmak, stratejik sektörlerde rekabet gücünü artırmak ve bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak üzere kullanılıyor.

Tasarlanan yeni teşvik sistemi ile mevcut sistemin daha etkin ve hedef odaklı hale getirilmesi, uygulamaların konsolide edilmesi, seçiciliğin artırılması ve destek kapsamının optimize edilmesi hedefleniyor. Bunlara ek olarak, ulusal planlar ile uyumu daha fazla gözetmek, istihdam ve finansman imkanları yönünden etkinliği artırmak, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla uygulama mekanizmalarını yeniden yapılandırmak amaçlanıyor. Yeşil ve dijital dönüşümü, teşvik politikalarına entegre etmek de yeni sistemin öncelikleri arasında yer alıyor.

- BÖLGELER ARASI FARKLILIKLAR AZALTILACAK

Yeni yatırım teşvik sistemi, "Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi" ve "Sektörel Teşvik Sistemi" olmak üzere iki temel bileşen üzerine yapılandırılacak. "Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi" altında "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi", "Yerel Kalkınma Hamlesi" ve "Stratejik Hamle" programları yer alacak ve bu programlar proje odaklı bir yaklaşımla yürütülecek.

"Sektörel Teşvik Sistemi" ise "Öncelikli Yatırımlar" ve "Hedef Yatırımlar" programlarından oluşacak ve genel kurallara bağlı şekilde hayata geçirilecek. Yeni teşvik sistemiyle, Kalkınma Planlarında öngörülen hedefler dikkate alınarak, Türkiye'nin kritik teknolojilerde yetkinliğini artıracak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığını azaltacak, uluslararası rekabet gücünü yükseltecek stratejik öneme sahip projeler desteklenecek.

Aynı zamanda şehirlerin karakteristik özelliklerini, kaynaklarını ve iç dinamiklerini dikkate alarak, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltacak projeler önceliklendirilecek. Diğer taraftan, Türkiye'nin yeşil ve dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda, ikiz dönüşüme yönelik yatırımlar yeni teşvik sistemi kapsamında güçlü şekilde desteklenecek.

- STRATEJİK YATIRIMLARA HUKUKİ GÜVENCE

Teşvik sistemiyle, Türkiye'nin kritik teknolojilerde yetkinliğini artıracak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığını azaltacak ve uluslararası rekabet gücünü yükseltecek stratejik öneme sahip projeler desteklenecek.

Küresel ekonomide giderek daha önemli bir yer edinen öncelikli alanlarda, büyük ölçekli nitelikli yatırımlara yönelik uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye ilgisini artırmak amacıyla, mevzuat değişikliklerinin yatırımın sürdürülebilirliğine muhtemel olumsuz etkilerini minimize edecek proje bazlı risk azaltma uygulamaları hayata geçirilecek, yatırımcılara hukuki güvence verilecek. Büyük ölçekli yatırımlar özelinde, yatırım fizibilitesini olumsuz etkileyecek mevzuat değişikliklerinin etkilerini sınırlandıracak teşvik unsurlarına, Proje Bazlı Teşvik Kararlarında yer verilecek.

Türkiye'yi kritik alanlarda yatırımların odağı haline getirmek üzere, risk iştahı düşük uluslararası yatırımcıların ülkeye ilgilerini artıracak, yatırımcıyı yatırımla ilgili risklere karşı dirençli hale getirecek düzenlemeler uygulamaya alınacak.

- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ve Yerel Kalkınma Hamlesi ile Türkiye'nin her bir köşesinin refah seviyesinin ve üretim gücünün artacağını belirtmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da "Yeni yatırım teşvik sistemimizi devreye alacağız. Yeni yatırım teşvik sisteminin en önemli unsurlarından biri yerel kalkınma hamlesi olacak. Bu kapsamda her şehrimizde 4 başlığa stratejik teşvik vereceğiz. Yani halihazırda altıncı bölge illerimizde verdiğimiz teşvikten daha ileri teşvikler sunacağız." ifadesini kullanmıştı.