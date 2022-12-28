EYT düzenlemesinde geri sayım! Başkan Erdoğan 19.45'te açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde EYT toplantısı yapılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu akşam yapacağı açıklama ile EYT düzenlemesinin detaylarını kamuoyuna duyuracak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren EYT ile ilgili düzenlemeye ilişkin Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yıl bitmeden konuyu gündemlerinden çıkaracaklarını bildirmişti.



Bakan Vedat Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin soru üzerine, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda bu konudaki önerileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileteceği bilgisini vermişti.

"EYT'de yaş aralığı olabilir mi?" sorusunu Bilgin, "İhtimal dahilindedir, değerlendirilecektir. Dikkat ederseniz olacak demiyorum, netleşmedi." diye yanıtlamıştı.

Bilgin, gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra son kararın verileceğini kaydederek, "İmkanlar nispetinde en kapsayıcısını yapacağımızı söyleyebilirim." ifadesini kullanmıştı.