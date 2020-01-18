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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport Projesi hakkında bilgi aldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galataport Projesi'nde incelemelerde bulundu.

AA18.01.2020  14:27 - Güncelleme: 18.01.2020  15:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Beyoğlu'ndaki Galataport Projesi'ne geçti.

Yapımı devam eden proje hakkında bilgi alan Erdoğan'ı, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ferit Şahenk karşıladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da ziyarette yer aldı.

Erdoğan, buradan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni'ne geçecek.


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