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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı: Türkiye ile dost ülke arasında yeni anlaşma
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı: Türkiye ile dost ülke arasında yeni anlaşma

Türkiye ile Katar arasında imzalanan milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı. Anlaşma kapsamında taraflar, yardım ve desteğe ihtiyaç duyan üçüncü ülkelere yönelik insani yardım faaliyetlerinde işbirliği yapacak.

AA14 Temmuz 2025 Pazartesi 09:38 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı: Türkiye ile dost ülke arasında yeni anlaşma
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Buna göre, 14 Kasım 2024'de Türkiye ile Katar arasında Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında İnsani Yardım Alanında İş Birliği Anlaşması" onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşma kapsamında tarafların, yardım ve desteğe ihtiyaç duyan üçüncü ülkelere yönelik insani yardım faaliyetlerinde işbirliği için etkili bir çerçeve oluşturma konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Tarafların ayrıca, yardım ve desteğe ihtiyaç duyan ülkelere yönelik insani yardım operasyonlarına mali ve teknik destek ile insani kaynağın sağlanması, sahra hastanelerinin kurulması ve işletilmesi, toparlanma çalışmalarına destek verilmesi ve altyapının yeniden inşası gibi ortak proje ve programların geliştirilmesi konusunda anlaştığı belirtildi.

  • cumhurbaşkanı Erdoğan
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