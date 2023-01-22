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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'nde konuşuyor

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Günde 800 bin yolcu kapasiteli bu metro hattı sayesinde Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşılabilecek. Metro hattımızı söz verdiğimiz şekilde İstanbul'un hizmetine bir an önce sunabilmek için aynı anda 10 tünel delme makinesi birden kullandık' dedi.

22 Ocak 2023 Pazar 14:32 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"İstanbul'da 10 ayrı sürücüsüz metro hattı bulunuyor. Gerçi ülkemizde siyaset yapan birilerinin ne İstanbul'dan ne İstanbul'un sahip olduğu altyapıdan ne de teknolojinin geldiği seviyeden haberleri var. Kağıthane'ye kağıt tepe diyenlerden, Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden de fazla bir şey beklemiyoruz. Bunlar Türkiye'yi de İstanbul'u da tanımıyorlar. Kendi ülkelerinde adeta yabancı turist gibi yaşıyorlar. Ama onların cehaleti hakikatleri ortadan kaldırmıyor. Onların trajikomik halleri bizi asla rehavete sevk etmiyor. Biz onlara rağmen İstanbul'un trafik sorununu raylı sistemlerle çözme sözümüzü adım adım yerine getiriyoruz."

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Kağıthane-İstanbul Havalimanı
  • metro

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