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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi... 81 ilde 324 yatırım için destek verilecek

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel kalkınma hamlesi olarak 81 ilde 324 yatırım ve her yatırım için 240 milyon TL'ye kadar destek sağlanacağını açıkladı.

AA17 Temmuz 2025 Perşembe 21:01 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi... 81 ilde 324 yatırım için destek verilecek
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın ilk çağrısını başlattıklarını ve başvuruların 1 Ağustos'ta başlayıp 30 Eylül'e kadar devam edeceğini bildirdi.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın ilk çağrısına dair detayları açıkladı.

Doğudan batıya kuzeyden güneye "Topyekün Kalkınma"nın gerçekleştirildiğini bildiren Kacır, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın ilk çağrısını başlatıyoruz. 81 ilde toplam 324 yatırım konusuna her bir yatırım için 240 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz. Başvuru tarihleri 1 Ağustos-30 Eylül 2025. Başvuru adresi 'https://yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr'. Şehirlerimizin potansiyelini harekete geçiriyor, sanayiden tarıma, teknolojiden turizme kadar pek çok sektörde yeni yatırımların önünü açıyoruz."

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