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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türkiye'den iki ülkeyle maden adımı

Türkiye'nin madencilik alanında imzaladığı iki milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan anlaşmaya göre Kırgızistan ve Cibuti ile madencilik alanında işbirliği yapılacak.

AA17 Ağustos 2024 Cumartesi 09:35 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türkiye'den iki ülkeyle maden adımı
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Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu ve Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan madencilik alanındaki anlaşmalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu arasında 10 Eylül 2021'de Bişkek'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Madencilik Alanında Mutabakat Zaptı", onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı.

Madencilik zaptı ile taraflar, kendi ulusal yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak madencilik alanında ikili bilimsel, teknik, teknolojik ve yasal işbirliğinin geliştirilmesini teşvik edecek.

Mutabakat zaptı kapsamında madencilik alanına ilişkin teknik konularda insan kaynakları eğitimi, ikili uzman görüşleri doğrultusunda jeolojik araştırma, maden arama ve madencilik konularında eğitim programlarının düzenlenmesi, jeolojik keşif ve maden kaynaklarının geliştirilmesi alanında en yüksek emniyet, güvenlik ve çevre koruma standartlarına göre teknolojilerin geliştirilmesi, doğal kaynakların geliştirilmesi konusunda kamu bilincinin ve kabulünün güçlendirilmesi gibi alanlarda işbirliği yapılacak.

- CİBUTİ İLE MADENCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ

Türkiye ile Cibuti Cumhuriyeti arasında 24 Ağustos 2021'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik ve Jeoloji Alanında işbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptı" da onaylandı.

Anlaşmanın amacının, iki ülkenin madencilik ve jeoloji alanlarını geliştirmeye yönelik işbirliği için çerçeve oluşturmak olduğu belirtildi.

Mutabakat zaptı kapsamında madencilik sektörünün profesyonelleri arasındaki ilişkinin geliştirilmesinin yanı sıra bilgi, uzmanlık, tecrübe ve beceri paylaşımı, madencilik alanındaki yasama ve düzenlemeler ile maden varlıklarının yönetimi, araştırma ve madenciliği teşvik etme, madenciliğin vergilendirilmesi, sağlık ve güvenliği ile madenlerin denetimi alanlarında sahip olunan bilgilerin paylaşımı, maden arama, uzaktan algılama, jeolojik çalışmalar üzerine eğitim programları düzenleme, iki ülke arasında maden ürünleri ticaretini geliştirme, iki ülkenin madencilik sektörü arasında ortaklıkları teşvik etme, jeolojik alt yapının geliştirilmesiyle alakalı ulusal strateji ve programların paylaşımı gibi konularda işbirliği sağlanacak.

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