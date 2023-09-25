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Ekonomi

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev kritik zirve sonrası ortak açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.

AA25 Eylül 2023 Pazartesi 15:27 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temelini attı.

Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için Nahçıvan'a gelen Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde baş başa görüştü.

İki lider, görüşmenin ardından Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temel atma noktasına görüntülü bağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev, butona basarak, doğal gaz boru hattının temelini attı.

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