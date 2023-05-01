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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye ve memura müjdeli haber: Talimatı verdim

Ankara'da Memur-Sen Genel Kuruluna hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız' ifadelerini kullandı. Memura da müjdeli haber veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız.' dedi.

1 Mayıs 2023 Pazartesi 13:53 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye ve memura müjdeli haber: Talimatı verdim
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Sizlerle birlikte tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü tebrik ediyorum. Tel Abyad'da şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmetler diliyorum.

Genel Kurulda bayrağı devredecek kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Mehmet Akif İnan'ı rahmetle yad ediyorum. Memur-Sen gibi önemli bir müessese bıraktı. Kuruluşundan bu yana geçen 28 yılda Memur-sen dik durmuş, sağlam durmuş vesayetçilere boyun eğmemiştir. Vesayetçi sistemde mücadelemizde hep yanımızda olan Memur-Sen'e teşekkür ediyorum. Memur-Sen gibi Türkiye merkezli kuruluşlarla ne kadar gurur duysak azdır.

Son asrın en büyük doğal afetinde Memur-Sen ilk andan itibaren seferber oldu. Memur-Sen ekibi pek çok insanımızı enkazdan sağ çıkardır. Bu deprem felaketinde sizler canla başla savaşırken birileri yıkıntılar arasında bol bol poz verdi, işleri bitince de deprem bölgesini terk ettiler. Devletimizin tüm kuruluşlarıyla hala sahadayız. Bölgedeki tüm çalışmaları gün be gün takip ediyoruz.

Marmara Depremi sonrasında yaşananları hatırlayın. Biz o zaman da deprem bölgesini gezdik dolaştık ama maalesef ortada yönetim diye bir şey yoktu. Ülkemiz sadece yıkıntılar arasında ezilmedi, ekonomik olarak da.

Bugün ülkeye 300 milyar dolar getireceğim yalanı atanlar 1999 depreminden sonra IMF komiserlerinin çantacılığı yapıyordu. Biz IMF'e olan borcumuzu bitirdik ve IMF ile ilişiğimiz kestik.

Bir otel odasında IMF temsilcileriyle görüşmeler yaptılar. Her halde esrar eroin kaçakçılarının Londra'ya götürdüğü paralar. Bunlarda yalan bol. Yalan sanatını öğrenmek isteyenler varsa bay bay Kemal'e müraacat etsinler. Bu millet doğruluk üzerine ayakta durmuştur, yalan üzerine değil.

Türkiye 6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadı. Asrın felaketine maruz kalsak da milletimizi de devletimizi de enkaz altında bırakmadık. Felaket bölgesindeki 14 milyon insanımız devletine güveniyor. Hiçbir vatandaşımız 1 yıl içinde yeni yuva kavuşacağından asla şüphe duymuyor. 104 milyar doları bulan deprem maliyetine rağmen milletimizin sorunlarını çözmeye, projeleri devreye almaya devam ediyoruz.

Doğal gazla ilgili kararımızı Resmi Gazete'de yayımladık. Milletimize hayırlı olsun diyorum. Toplumumuzun hiçbir kesimini ihmal etmedik. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin vatandaşımızın şartlarını karşıladık. Bayramda zamlı ikramiye ile emeklilerimize çifte bayram yaşattık.

EMEKLİLERE MÜJDE

7 bin 500 lira üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek güzel haberi inşallah paylaşacağız. Sözleşme kamu görevlilerinin kadroya geçişini sağladık. Kamu çalışanlarının ve emeklilerin uzun süredir beklediği ek göstergeyi hayata geçirdik.

Kılıçdaroğlu asgari ücretten vergiyi kaldırmaktan bahsediyor. Biz onu yapalı neredeyse 1,5 sene oldu.

Bay bay Kemal diyor ki ben Aleviyim. Bugüne kadar sen bunu hiç söylemiyordun. Ne oldu da şimdi söyledin.

Hangi mezhepteni meşrepten olursa olsun bunlar bizim derdimiz değildir. Sen Alevi olmuşsun, Sünni olmuşsun bay bay Kemal bunların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kılıçdaroğlu gibi meclis kürsüsünden farklı meslek gruplarını tehdit etmedik. Kimsenin ekmeğiyle oynamadık. 4 yıldır belediyelerde işlerinden edilen benim vatandaşlarımın hakkını hukukunu neyle izah ediyorsun.

4 yıldır her tarafı pislik görütüyor. İstanbul öyle, Ankara öyle, İzmir öyle. Daha elind ehiçbi,r güç yokken kamu personelini tehdit edenlere meydanı bırakmayacağız.

Önce 6'lı masa dedi, sonra 7'li oldu, sonra da 9'lu oldu. Zillet İttifakından LGBT aleyhinde bir söz duydunuz mu. Çünkü savunuyorlar. Aile kurumunu bir kenara koyanlara benim milletim 14 Mayıs'ta gerekli dersi verecektir.

Diyarbakır'da Selo denilen edepsizin benim kürt kardeşlerimi sokağa döken 51 kişinin ölmesine neden olan o adımı unutmayacağız. Şimdi ne diyorlar; Selo'yu çıkaracağız. Bu millet bu teröristin çıkmasına müsaade etmeyecek

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