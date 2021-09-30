30 Eylül 2021 Perşembe 19:20 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 19:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Marketlerdeki fahiş fiyat uygulamasına değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şuanda marketlere ilişkin bir denetim süreci olduğunu ve bazı cezai müeyyidelerin uygulanacağını dile getirdi.



Erdoğan, "Fahiş fiyat sorununda yalnızca zincir marketler mi sorumlu, yoksa bunda üretim maliyetlerinin artmasının da etkisi var mı?" sorusu üzerine, şu anda zincir market dedikleri bu güçlü marketlerin bu işin ağırlığını oluşturduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunların bir de altyapıları var. Bu altyapılar da ciddi manada bu işin beslemesi oluyor. Şu anda bazı marketlerle ilgili bir denetim süreci olacak. Bazı cezai müeyyideler gelecek. Böyle bir durum söz konusu. Biz, kendilerinden hassasiyet bekliyoruz. Ticaret Bakanlığımız da denetimlerini sıklaştırarak sürdürüyor. Bunu da devam ettireceğiz. Tarladan manava ve markete kadar bu süreci çok daha ciddi bir şekilde denetleyeceğiz."