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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fiyatları düşürün' talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooparatif Marketlerinin kar amaçlı kurulmadığının altını çizerek, 'Fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin' talimatı verdi.

9 Ağustos 2022 Salı 13:15 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin dünkü Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerin kar amaçlı kurulmadığını belirterek, fiyatların düşürülmesi talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin" dedi.

Başkan Erdoğan, vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini vurgularken, bunun için Tarım Kredi Kooperatiflerinin fiyatlarını düşürmesini istedi.

Özellikle kuzu etinde yapılan yüzde 25'lik indirimin dana eti için de yapılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, Tarım ve Orman Bakan Vahit Kirişçi'ye, "Tarım kredi kooperatifleri kar amaçlı kurulmadı, fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası fiyatlar ne kadar düşecek? Detayları 24 TV Ankara Editörü Mustafa Daştan aktardı.

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