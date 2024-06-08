Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracatçıya müjde: Pazartesi yüzde 40'tan yüzde 30'a inecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TİM 31. Olağan Genel Kurulunda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları;

* 150 bin ihracatçımızın her birine, Türk malı damgasını taşıyan ürünlerimizi dünyanın dört bir ucuna ulaştırdıkları için teşekkür ediyorum.

* Türkiye'yi yıllık sadece 36 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeden bugünkü seviyelerine sizlerle beraber getirdik.

* Türkiye'yi yıllık sadece 36 milyar dolarlık ticaret yapan bir ülkeden bugünkü seviyelerine getirdik.

* 2002'de 1 haftada yaptığımız ihracatı artık 1 günde gerçekleştiriyoruz. İhracat yapmayan ilimiz kalmadı. Klavye ekonomistleri bunları görmüyor olabilir, salon siyasetçileri bunları bilmiyor olabilir ama bu gerçekleri işin içinde olan, elini taşın altına koyan siz kardeşlerim çok ama çok iyi biliyor.

* Biz, başkalarının ne dediğine değil, size bakıyoruz.

* İhracat, Türk ekonomisinin lokomotifidir. İhracat, Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak en kestirme yoldur. Türkiye, ihracat yaparak büyümek zorunda olan bir ülkedir.

* Sizler çabalarınızla Türkiye'nin tanıtımına, Türk ürünlerinin küresel birer markaya dönüşmesine de imkan sağlıyorsunuz. Kimsenin bütün bu emekleri heba etmesine izin veremeyiz.

* Türkiye'ye inandığınız, güvendiğiniz, potansiyelini değerlendirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.

* Halkımızla, iş dünyasıyla, reel sektörle arasına mesafe koyanlarla hiç kimse kusura bakmasın biz de aramıza mesafe koymaktan çekinmeyiz.

* Türkiye'nin dış ticarette yazdığı başarı hikayesini yalnızca biz değil, rakamlar da çok net bir şekilde söylüyor.

* 2023 yılında 48 ilimizde ilk 1000 ihracatçı firma arasına girebilecek ölçüde ihracat yapan firmamız bulunuyor.

* Mayıs ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 260,1 milyar dolar ve bir önceki yıla göre yüzde 2,3 artışla yine rekor kırdı.

* İthalatımızdaki düşüş eğilimi mayıs ayında da devam etti. İthalatımız mayıs ayında yıllık bazda yüzde 10,3 oranında geriledi.

* 24,1 milyar dolarlık mayıs ayı ihracatımız, tarihin en yüksek mayıs ayı ihracat değeri olarak kayıtlara geçti.

* İlk beş ayda mal ihracatında net 4,6 milyar dolar artış sağladık.

* (Mayıs ihracatı) Bu rekor yeni bir rekoru da beraberinde getirmiştir. Mayıs ayı ihracatımız aynı zamanda tüm ayların en yüksek aylık ihracat değeri oldu.

* Yılın ilk üç ayında hizmet ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış göstererek, 19,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

* (Eximbank desteği) Yatırım, istihdam, üretim, ihracat odaklı büyüme stratejimizle 2024'te bu desteği 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

* "Bir müjdemiz var. ihracatçılarımız için döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Düzenleme Pazartesi'den itibaren geçerli olacak.

* Önceliğimiz ülkeyi hayat pahalılığı sorunundan temelli kurtarmaktır. Enflasyonu düşürmek için para maliye ve gelirler politikalarını uyum içinde yürütüyoruz.

* 2024 yılı genelinde net dış talebin pozitif katkı vereceği yüzde 4'e yakın dengeli bir büyüme öngörüyoruz.

* Büyümede kalitenin arttığı, kompozisyonun özellikle iyileştiği bir döneme adım atmış bulunuyoruz.

* Türkiye ekonomisi bu sürecin sonunda çok farklı bir lige yükselecektir. Belirsizliklerden kurtulduğumuzda bu yeni dönemin başaktörü Türkiye olacaktır.