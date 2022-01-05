Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz kararlılığına büyük destek

Sabah 5 Ocak 2022 Çarşamba 07:58 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 07:58

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üretimi arttırıp faizleri düşürmeye dönük yeni ekonomi politikasını açıkladıktan sonra arka arkaya bu konuyla ilgili adımlar da atmaya başladı.

Faizler düşürülürken vatandaşın döviz hesapları için dövize endeksli mevduat hesabı uygulaması getirildi. Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması gibi dar gelirli vatandaşları rahatlatmaya dönük kararlar alındı.

OYLARA YANSIDI

26-27 Aralık tarihleri arasında 3 bin 53 kişinin katılımı ile geniş kapsamlı bir araştırma yapıldı. Başkan Erdoğan'ın ve parti yöneticilerinin önünde de bulunan araştırmaya göre yapılan bu işleri vatandaş takdirle karşıladı ve hem AK Parti hem de Cumhur İttifakının oylarında ciddi bir artış görüldü,

Sabah'ın haberine göre, Araştırmada öne çıkanlar şöyle:

FAİZ KARARINA BÜYÜK DESTEK

Başkan Erdoğan, faizlerin düşürülmesi konusunda ciddi bir kararlılık ortaya koydu. Araştırma sonucu vatandaşların yüzde 56,1'i faiz düşürme kararlılığını destekliyor. Yüzde 43,9 ise sonuçlarını görene kadar beklemeyi tercih ediyor.

VATANDAŞ ASGARİ ÜCRETTEN ÇOK MEMNUN

Asgari ücretteki yüzde 50'lik artış ise büyük bir memnuniyet yarattı. Vatandaşların yüzde 65,1 gibi ezici çoğunluğu artışı beğenirken, yüzde 34,9'u daha fazla beklenti içinde olduğunu söyledi.

MEMUR İÇİN YÜZDE 70

Memur maaşlarında damga ve gelir vergisi alınmamasını destek de yüzde 70. Yüzde 30 ise beklentisinin farklı olduğunu belirtti.

BAŞARIYA ULAŞACAK

Vatandaşlar Başkan Erdoğan'ın ekonomi konusunda hedeflediği başarıya ulaşacağına inanıyor.

10 PUAN FARK ATTI

Arka arkaya alınan ve toplumu rahatlatacak ekonomik kararlar da etkisini gösterdi. AK Parti'nin oy oranında ciddi bir artış yaşandı. Cumhur İttifakı, Millet İttifakına yaklaşık 10 puanlık fark attı.