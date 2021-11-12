Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılacak! Tarihi projede sona gelindi

TRT Haber 12 Kasım 2021 Cuma 09:14 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 09:43

Temeli 18 Mart 2017'de atılan ve ilk günden bu yana gece gündüz çalışılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona yaklaşıldı. Son tabliyesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın yerleştirilecek.

Türkiye'nin tarihi projelerinden biri olan köprü hizmete açıldığında Avrupa ve Asya kıtaları arasındaki geçiş süresini de 6 dakikaya indirecek.

87 TABLİYEDEN 81'İNİN MONTAJI BİTTİ

1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye'nin gurur abidelerinden biri olacak. Çanakkale Boğazı'nda yükselen köprü Asya ile Avrupa kıtalarını bir kez daha kara yoluyla birleştirecek. Köprüde araçların geçeceği yol tamamlanmak üzere.

Zemini oluşturan 87 tabliyeden 81'inin montajı bitti. Kalan tabliyeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle 2 blok halinde köprüye yerleştirilecek.

Ardından asfaltlama, korkuluk ve trafik düzenlemeleri yapılacak.

"İKİ YAKA ARASINDAKİ GEÇİŞ SÜRESİ 6 DAKİKAYA İNECEK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da dev projenin sağlayacağı kolaylığı şu sözlerle anlattı.

"Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini 6 dakikaya indiriyoruz. 18 Mart 2022'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünde 1915 Çanakkale Köprümüzü ve 100 km ilk Malkara Çanakkale Otoyolu'nu açacağız."

Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olacak

Dev yapı, "Simgelerin köprüsü" olarak isimlendiriliyor.

Kuleleri 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor.

Üst kısımları, seyit onbaşı'nın namluya sürdüğü top mermisini temsil ediyor.

Orta açıklığı Cumhuriyetin 100'üncü yılına ithafen 2023 metre olarak inşa edildi. Bu özelliğiyle dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olacak.