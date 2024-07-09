Kök maaşı düşük olduğu için yüzde 24.73 zamma rağmen 10 bin lira maaş almaya devam eden emeklilere seyyanen zam geliyor. Yapılacak 2500 liralık zamla taban maaşın 12 bin 500 lira bandına çıkarılması planlanıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA ZAM HAZIRLIĞI

Kök maaşının düşüklüğünden dolayı yüzde 24.73 zam almasına rağmen maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekli için ilave düzenleme geliyor. AK Parti TBMM grubu, en düşük emekli maaşlarına seyyanen 2.500 TL zam yapılması üzerinde bir çalışma yürütüyor. Kulislere yansıyan ilk bilgilere göre yapılacak bu seyyanen zam sonrası en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12.000-12.500 lira seviyesine çıkarılması planlanıyor.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çalışmaya son şekli verildikten sonra düzenleme önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Ardından Meclis'te yasa süreci başlayacak. Bilindiği gibi SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde artışlar kök maaşlara yapılıyor. Böylece kök maaşlar taban maaşın altında kalırsa Hazine desteği ile tamamlanıyor. Şu anda uygulanan taban maaş ocakta yapılan artışla birlikte 10 bin lira olarak uygulanıyor. Teknik olarak 8 bin 20 TL'nin altında kök maaşı olan bir vatandaş yüzde 24.73'lük zam almasına rağmen yılbaşındaki gibi 10 bin TL emekli maaşı almaya devam edecek. Yani hesabına yatacak tutarda bir değişiklik olmayacak.

1.8 MİLYONU KAPSIYOR

Yapılacak düzenleme yüzde 24.73 almasına rağmen hiç zam almamış gibi 10 bin lira maaş almaya devam eden 1 milyon 780 bin emekliyi kapsayacak. Yapılacak seyyanen zammın temmuz ayında verilebilmesi için yasal düzenlemenin bir an önce yapılması gerekiyor. Kulislerde konuşulanlara göre, TBMM gündeminde ekonomi ile ilgili yasal düzenleme paketi var. Teklifin komisyon çalışması yapılıp, bu pakete ek bir madde olarak eklenmesi bekleniyor. Taban maaş artışı Ocakta yapılan düzenlemeyle 7.500 TL'den 10 bin liraya çıkartılmıştı. Temmuzda yapılacak yeni taban maaş artışı emekliler için çifte zam anlamına gelecek. En düşük emekli maaşı için en güçlü formül 6 aylık enflasyon rakamları doğrultusunda yapılacak artış olması planlanıyor. Yüzde 24,73'lük zam hesabına göre en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükselecek.

ÇELİK: ÇALIŞMA SÜRÜYOR HENÜZ KARAR VERİLMEDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma yapıldığını doğruladı. Ömer Çelik, "Karar verilmiş değil. Bir karar verilmediği için şu sonuç çıktı diyemeyiz. Orta Vadeli Program'ın korunması esas olmak üzere toplumun her kesiminin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.