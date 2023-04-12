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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim manifestosu dünya gündeminde: 14 Mayıs sonrası ipuçları veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesi dünyada manşet oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi manifestosunun 14 Mayıs sonrası yola ilişkin ipuçları verdiğinin altı çizildi.

12 Nisan 2023 Çarşamba 12:26 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim manifestosu dünya gündeminde: 14 Mayıs sonrası ipuçları veriyor
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14 Mayıs seçimlerini yakından takip eden uluslararası medya kuruluşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim beyannamesine geniş yer ayırdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SEÇİM MANİFESTOSU DÜNYA GÜNDEMİNDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi manifestosunun seçim sonrası yola ilişkin ipuçları verdiğinin altını çizen Bloomberg, dış politikadan enerjiye geniş bir yelpazeyi kapsayan taslakla, AK Parti'nin sandıklardan birinci çıkması durumunda iddialı planların ortaya konulacağını belirtti. Bloomberg'de şu ifadeler yer aldı;

GÜÇLÜ EKONOMİ EKİBİ KURULACAK

"14 Mayıs seçimlerinden sonra güçlü bir ekonomi ekibi kurma taahhüdünü içeriyor. Enflasyonu mevcut yüzde 50,5'ten tek hanelere indirmeyi ve işsizliği yüzde 7'ye çekmeyi de içeren hedefler taahhüt edildi."

MEHMET ŞİMŞEK İÇİN 'PİYASA DOSTU' NİTELEMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçen hafta, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi alanındaki çalışmalara katkı sunacağını söylediği anımsatıldı. Şimşek'ten "piyasa dostu" şeklinde bahsedildi.

2028 İÇİN İHRACAT HEDEFİ 400 MİLYAR DOLAR

Diğer seçim taahhütleri de haberde şu şekilde sıralandı: 2028 yılına kadar ihracat hedefi, geçen yılki 254 milyar dolardan 400 milyar dolara yükseltildi. Finansal araçlar geliştirilerek lira tasarrufu artırılacak. Telekomünikasyona 67 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Yeni anayasa çabalarına dair ipuçları var.

REUTERS: ENFLASYONU TEK HANELERE İNDİRECEK

Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, enflasyonu düşürme vaadine seçim kampanyasında yer verdiğini paylaştı. Yeni vaatleriyle meydan okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Enflasyonu tek hanelere indireceğiz ve ülkemizi bu sorundan mutlaka kurtaracağız." dediği belirtildi.

  • Dünya basını
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