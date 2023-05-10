Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 45'lik maaş zammı müjdesi dünyanın gündeminde

2023-2024 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 700 bin kamu işçisine zam kararı dünya basının dikkatini çekti.

İmzalanan protokol ile kamu işçilerinin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri, diğer özlük ve yan haklarının belirlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, epeyce ayrıntısı bulunan bu toplu iş sözleşmesi çerçevesi ile refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yaptıklarını duyurdu.

Böylece en düşük kamu işçisinin ücretini de 15 bin liraya çıkardıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşme ile getiriyoruz. Ayrıca gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70'lik artışa gidiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 700 bin kamu işçisine yüzde 45 zam verildiğini duyurması dünya basınında gündem oldu. Politico, Al Jazeera, Financial Times gibi dünya medyası zam haberini flaş olarak geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur ve emekli maaşlarına da zam yapacağına yönelik sinyaller verdiğinden bahsedilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kimsenin enflasyona karşı ezilmesine izin vermeyeceğim" dediğinden söz edildi.