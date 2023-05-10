İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2023 Çarşamba / 20 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5669
  • EURO
    21,4304
  • ALTIN
    1274
  • BIST100
    4520.86
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 45'lik maaş zammı müjdesi dünyanın gündeminde
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 45'lik maaş zammı müjdesi dünyanın gündeminde

Kamu işçileri ile toplu iş sözleşme görüşmeleri kapsamında refah payı dahil 700 bin kamu işçisine yüzde 45 zam yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu maaş zammı müjdesi dünyanın ilk gündeminde yer aldı.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 10:16 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 45'lik maaş zammı müjdesi dünyanın gündeminde
ABONE OL

2023-2024 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 700 bin kamu işçisine zam kararı dünya basının dikkatini çekti.

İmzalanan protokol ile kamu işçilerinin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri, diğer özlük ve yan haklarının belirlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, epeyce ayrıntısı bulunan bu toplu iş sözleşmesi çerçevesi ile refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yaptıklarını duyurdu.

Böylece en düşük kamu işçisinin ücretini de 15 bin liraya çıkardıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşme ile getiriyoruz. Ayrıca gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70'lik artışa gidiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 700 bin kamu işçisine yüzde 45 zam verildiğini duyurması dünya basınında gündem oldu. Politico, Al Jazeera, Financial Times gibi dünya medyası zam haberini flaş olarak geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur ve emekli maaşlarına da zam yapacağına yönelik sinyaller verdiğinden bahsedilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kimsenin enflasyona karşı ezilmesine izin vermeyeceğim" dediğinden söz edildi.

  • Kamu işçisi
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • zam müjdesi
  • Dünya basını

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.