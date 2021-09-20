Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Akkuyu NGS'nin Türk mühendislerini heyecanlandırdı

AA 20 Eylül 2021 Pazartesi 11:55 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 12:12

Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesindeki (MEPhI) 6,5 yıllık eğitimlerinin ardından Türkiye'nin nükleer enerji alanında en önemli projesi Akkuyu NGS'de çalışmaya başlayan Türk mühendisler, Mersin'de yapımı devam eden santraldeki stratejik görevlerini azimli bir şekilde sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 17 Eylül'deki Mersin programı kapsamında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'la santrali ziyareti de Türk mühendislere moral kaynağı oldu.

Türk mühendisler, çalışmalarını, Erdoğan ve beraberindekilerinin ziyaretini AA muhabirine anlattı.

Türk mühendislerden Merve Demirci Kolukısaoğlu, AA muhabirine, Rusya'da donanımlı eğitim aldıktan sonra şu an Akkuyu NGS'de çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ilk nükleer projesinde çalışmaktan onur duyduğunu belirten Kolukısaoğllu,"Rusya'da eğitimden sonra ilk mezun olan öğrencilerdenim. Burada iş imkanımız oldu. 3,5 yıldır burada çalışıyorum. Rus meslektaşlarımız bizlere yardımcı oluyor. Birlikte çok huzurlu bir ortamda mutlu şekilde çalışıyoruz. Akkuyu NGS'de de Türk uzmanların çalışması çok önemli. Burada bilgi paylaşımımız oldukça yoğun." diye konuştu.

Kolukısaoğlu, Akkuyu NGS'nin ülkeye büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Akkuyu NGS'yi sadece elektrik enerjisi üretiyor olarak düşünmemek gerekiyor. Santral hem ekonomi hem de yan sanayinin gelişmesine büyük katkı sağlayacak. İstihdama da olumlu yönde katkısı olacak. Nükleer santralin ülkeye gelmesi yeni teknolojilerin gelmesi demek. İleri teknoloji sanayisinin ihracatı demek. O yüzden ülkeye katkısı çok büyük."

"TARİHİ ANA EŞLİK ETTİĞİMİZ İÇİN HEPİMİZ ÇOK MUTLUYUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akkuyu NGS ziyaretinin kendilerini motive ettiğini dile getiren Kolukısaoğlu, bu ziyaretin oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Erdoğan ve diğer ilgililerin saha ziyareti gerçekleştirdiğine değinen Kolukısaoğlu, "Tarihi ana eşlik ettiğimiz için hepimiz çok mutluyuz. Özellikle kendilerinin bu yoğun programında Akkuyu'yu görmeleri bizi onore etti. Bizim için gerçekten güzel bir andı. Devlet büyüklerimizin bu yoğun gündemde Akkuyu'yu ziyaret etmeleri bizim için gurur verici. Kendileri saha incelemesinde bulundu, biz de kendilerine eşlik ettik." dedi.

- "BURADA ÇALIŞTIĞIMIZ İÇİN GURURLUYUZ"

Santralde görev alan Nükleer Enerji Mühendisi Mehmet Kaynar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin kendilerini heyecanlandırdığını ifade etti.

Bu ziyaret dolayısıyla memnun olduklarını aktaran Kaynar, "Bu ziyaretin bize gösterdiği önemli şey bizlere verdikleri önem. Biz genç Türk mühendisleri, bu ziyaretle işlerimize, çalışmalarımıza daha yüksek motivasyonla devam edeceğiz." diye konuştu.

Akkuyu NGS'de çalışmanın büyük fırsat olduğunu anlatan Kaynar, "Rusya'da önemli bir eğitim aldık. Türkiye için böyle bir projede çalışmak bizim için onur kaynağı. İşimizin öneminin farkındayız. Bunun için kendimizi sürekli geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Daha fazla çalışıyoruz. Burada çalıştığımız için gururluyuz." dedi.

"ALDIĞIMIZ ÖNEMLİ GÖREVLER GÜNBEGÜN ARTIYOR"

Akkuyu NGS Çevre Koruma Birimi Başuzmanı Meltem Pınar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin kendilerini çok mutlu ettiğini vurguladı.

Akkuyu NGS'de büyük emek vererek çalıştıklarını ifade eden Pınar, şöyle devam etti:

"Bu ziyaret projenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi ve hatırlattı. Biz büyük bir emek veriyoruz. Bunun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdir görmesi bizi mutlu etti ve gurur duyduk. Rusya'da özel bir eğitim aldık. Rosatom'un bu santrali yapıyor olması güzel ve güven verici. Burada güzel bir iletişimimiz var. Burada olmak ve bu projenin en başından beri yer almak bizi mutlu ediyor. Türk mühendisleri burada önemli ve aktif görevlerde yer alıyor. Bizim uzmanlık olarak seviyemiz daha da yükseliyor. Bu yükselmeyle aldığımız önemli görevler günbegün artıyor. Bizim burada olmamız da onlara güven veriyor. Samimi bir ortam var."

- "BURADA ÇALIŞAN TÜRK UZMANLAR ÇOK GENÇ VE AKTİF"

Akkuyu NGS'nin İdari Müdürü Anna Vradiy de Akkuyu NGS çalışanlarının konforlu ve rahat şekilde çalışmaları için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Türk mühendislerinin gelişmesi için birçok etkinlik yaptıklarını aktaran Vradiy, şunları söyledi:

"Türk mühendislerinin Akkuyu NGS'de de kesinlikle çalışması gerekiyor. Çünkü Rusya ve Türkiye kültürünün sinerjisini gösteriyor. Şu anda Akkuyu NGS sahasında Rusya'da eğitim almış genç Türk uzmanlar çalışıyor ve onlar genç olmasına rağmen profesyonelce çalışıyorlar. Burada çalışan Türk uzmanlar çok genç ve aktif. Biz burada büyük bir aileyiz."

- NÜKLEERDE MİLLİ TAKIM KURULUYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de daha önce yaptığı açıklamada, Akkuyu NGS'de çalışmak üzere bugüne kadar toplam 246 Türk öğrencinin nükleer mühendislik eğitimi, 69 Türk öğrencinin ise yüksek lisans eğitimi almak için Rusya'ya gönderildiğini aktararak,"Bu öğrencilerden 208'i başarılı bir şekilde mezun olarak iş başı yaptı." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Akkuyu Nükleer AŞ ve ana yüklenici arasında Haziran 2020'de Mersin'de meslek liselerini içeren mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalanmış, 23-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında liselerin müfredatına eklenen "Nükleer Enerjiye Giriş" dersini okutacak öğretmenlere de eğitim verilmişti.