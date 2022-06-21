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Ekonomi

Kriz Türkiye'de çözülecek! 4'lü mekanizma İstanbul'da hayata geçiyor

Küresel tahıl sorununun çözümü için İstanbul'da dörtlü tahıl zirvesi yapılacak. Zirveye Ukrayna ve Rusya heyetleri ile BM Genel Sekreteri de katılacak. Tahıl sorununun çözümü için bu hafta içinde Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir heyetin Rusya'ya gideceği açıklandı.

21 Haziran 2022 Salı 17:11 - Güncelleme:
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Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günden bu yana barış için çok yönlü diplomasi yürüten Türkiye, savaştan kaynaklanan küresel gıda tedariki sorununu çözmek için devreye girdi. Türkiye, Ukrayna'daki tahıl stoklarının güvenli şekilde küresel pazarlara ulaşmasını sağlamak amacıyla mekanizma oluşturmak için bir süredir diplomasi trafiği yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dünden bu yana tahıl konusuyla ilgili 3 görüşme yaptı.

Erdoğan dün ilk olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan bugün de İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

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