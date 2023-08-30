Cumhurbaşkanı Reşid: Nihai anlaşma için Türkiye'ye öneriler sunmaya hazırlanıyoruz

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu ve beraberindeki heyeti Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.



Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapılan görüşmede, özellikle su meselesinde iki ülke halkının çıkarına hizmet edecek ortak anlaşmalar ve mutabakat zaptlarının imzalanmasının önemi vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Reşid, iki ülke arasında köklü ve tarihi ilişkilerin bulunduğuna dikkati çekerek, su sorunlarının çözümü imkansız olmayan meseleler olduğunu söyledi.

Dicle ve Fırat nehirlerine bırakılan su miktarıyla ilgili planın Irak tarafına verilmesinin önemli olduğunu dile getiren Irak Cumhurbaşkanı Reşid, nihai ortak anlaşmaya varılması için iki taraf arasında teknik bilgilerin paylaşılmasının gerekli olduğunu kaydetti.

Reşid, "Irak hükümeti, ülke genelindeki su yönetimini iyileştirmek ve güçlendirmek için yoğun şekilde çalışıyor." diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya ve özellikle Orta Doğu bölgesi iklim değişikliği nedeniyle su sorunuyla karşı karşıya bulunuyor. Bu sorun yoğun kuraklığa neden olabilir. Irak, yağmur ve kar yağışının olmamasından dolayı bu sorundan ciddi şekilde etkileniyor. Bu durum, Irak'ta yaşam ve tarım alanını da etkiliyor. Irak'ın tüm nehir ve kanallarına gelen suyun kaynağı komşu ülkelerdir."

Cumhurbaşkanı Reşid, su sorunuyla mücadele ve su hissesi konusunda uygulanabilir nihai sonuca varılması için Türkiye'ye bazı öneriler sunmaya hazırlandıklarını ifade etti.

Açıklamaya göre Veysel Eroğlu da Irak ile su alanında ciddi işbirliğini önemsediklerini vurguladı.



Eroğlu, bu konuda iki komşu ülke halkının yüksek çıkarına hizmet edecek olumlu anlaşmalara varılmasını istediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'ın su ihtiyacı konusuna istisnai önem verilmesini istediğini anlatan Eroğlu, Irak'ın su sorunu, kuraklıkla mücadelesi, su yönetiminin geliştirilmesi ve sulama yöntemleriyle ilgili Türkiye'nin çalışmaları ve projelerini Irak Cumhurbaşkanı'na sundu.