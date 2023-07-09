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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Katar Emiri Sani ile ekonomik işbirliği imkanlarını ele aldık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Katar ziyaretine ilişkin, 'Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde ele aldığımız yeni projelerin yanı sıra özellikle savunma sanayi ve enerji alanlarında işbirliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak çıkarlarımızın güçlendirilmesi adına atılan adımlar, gelecekte daha da olumlu sonuçlar doğuracaktır.' değerlendirmesinde bulundu.

AA9 Temmuz 2023 Pazar 13:00 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Katar Emiri Sani ile ekonomik işbirliği imkanlarını ele aldık
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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerçekleştirdikleri Katar ziyaretini değerlendirdi.

Ziyaret kapsamında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştüklerini kaydeden Yılmaz, verimli geçen ikili ve heyetler arası görüşmelerde, Türkiye-Katar ilişkileri ile ekonomik işbirliği imkanlarının ele alındığını ifade etti.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılının kutlandığını hatırlatan Yılmaz, bu yıl içinde Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesinin 9. Toplantısı'nı düzenlemeyi planladıklarını ve şimdiye kadar yapılan sekiz Yüksek Stratejik Komite toplantısında 95 anlaşmanın imzalandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde ele aldığımız yeni projelerin yanı sıra özellikle savunma sanayi ve enerji alanlarında işbirliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak çıkarlarımızın güçlendirilmesi adına atılan adımlar, gelecekte daha da olumlu sonuçlar doğuracaktır. Katar ile Türkiye arasındaki stratejik işbirliği, bölgesel istikrar ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaya devam edecek. İki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği, tüm alanlardaki ilişkilerimizin daha da ilerlemesini sağlayacaktır. Misafirperverlikleri için başta Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani olmak üzere, Katar Devleti yetkililerine şükranlarımı sunuyorum."

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