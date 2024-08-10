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  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 16 milyar liraya dikkat çekti: KKTC bizim milli meselemiz
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 16 milyar liraya dikkat çekti: KKTC bizim milli meselemiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'na ilişkin açıklama yaptı. 2023 yılından devirlerle birlikte yaklaşık 16 milyar lira ödenek tahsis edildiğini bildiren Yılmaz, 'Kıbrıs Türkü'nün hürriyeti ve güvenliği nasıl milli davamız ise üreten, büyüyen, müreffeh, mali yapısı güçlü bir KKTC de bizim milli meselemizdir.' dedi.

AA10 Ağustos 2024 Cumartesi 15:18 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 16 milyar liraya dikkat çekti: KKTC bizim milli meselemiz
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-KKTC 2024 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'na ilişkin, "KKTC ile birlikte Kıbrıs Türkü'nün ekonomik ve sosyal açıdan daha güçlü bir seviyeye gelmesi için işbirliği ve dayanışma içinde çalışacak ve anlaşmada yer verdiğimiz projeleri gecikmeksizin tamamlayacağız." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 5 Haziran'da imzaladıkları Türkiye- KKTC 2024 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile yürürlüğe girdiğini belirtti.

Anlaşma ile ulaştırma, altyapı, turizm, sanayi, eğitim, sağlık, enerji, tarım, modern sulama, girişimcilik gibi birçok alanda sürdürülen projeler kapsamında, 2023 yılından devirlerle birlikte yaklaşık 16 milyar lira ödenek tahsis edildiğini bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"KKTC ile birlikte Kıbrıs Türkü'nün ekonomik ve sosyal açıdan daha güçlü bir seviyeye gelmesi için işbirliği ve dayanışma içinde çalışacak ve anlaşmada yer verdiğimiz projeleri gecikmeksizin tamamlayacağız. Kıbrıs Türkü'nün hürriyeti ve güvenliği nasıl milli davamız ise üreten, büyüyen, müreffeh, mali yapısı güçlü bir KKTC de bizim milli meselemizdir. Bugün tüm süreçleriyle yürürlüğe giren anlaşmanın ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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