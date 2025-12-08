İSTANBUL 10°C / 7°C
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bütçe emeği koruyan yaklaşımla hazırlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tekliflerinin sunuşunu gerçekleştiriyor.

HABER MERKEZİ8 Aralık 2025 Pazartesi 12:16 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Bütçemiz, istikrar içinde ekonomik büyümenin devam ettiği ve enflasyon oranının düştüğü bir ortamda kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir

Türkiye'nin küresel etkinliğini daha da arttırmaya, savunma ve güvenlik alanında caydırıcı kapasitemizi geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz

2026 yılı, Orta Vadeli Programımızın en kritik yılı. 2026 hem attığımız adımların sonuçlarının görünür hale geleceği hem de reformlarımızın meyve vereceği eşik yıl olacak

  • Cevdet Yılmaz
  • bütçe
  • TBMM

