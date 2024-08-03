İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ağustos 2024 Cumartesi / 28 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,2309
  • EURO
    36,2864
  • ALTIN
    2608.81
  • BIST100
    10473.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dezenflasyon sürecine katkı sunuyor
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dezenflasyon sürecine katkı sunuyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mal ve hizmet ihracatındaki artışların, cari açığı ve dövize olan ihtiyacı düşürerek, rezerv birikimine, finansal istikrara ve dezenflasyon sürecine katkı sunduğunu bildirdi.

AA3 Ağustos 2024 Cumartesi 10:35 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dezenflasyon sürecine katkı sunuyor
ABONE OL

Yılmaz, sosyal medya hesabından temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Avrupa başta olmak üzere dış pazarlarda talebin canlı olmadığı bir döneme rağmen büyümede dengelenme politikasının önemli bir göstergesi olan ihracatın artmaya devam ettiğini belirten Yılmaz, ihracatçıları ve onları çeşitli araçlarla destekleyen kurumları tebrik etti.

İhracatın Temmuz 2024'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak, 22,5 milyar dolar olduğuna işaret eden Yılmaz, "İhracatımızın yıllıklandırılmış (geçmiş 12 aylık) değeri temmuz ayında 261,5 milyar dolara yükseldi. OVP'de 2024 yıl sonu hedefimiz 267 milyar dolar." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, ihracatta yakalanan bu ivme benzerinin, turizm gelirlerinde de görüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Turizm gelirlerimiz de ilk 6 ayda 23,7 milyar dolarla rekor seviyesindedir. OVP yıl sonu hedefimiz 60 milyar dolar. Mal ve hizmet ihracatındaki bu artışlar cari açığı ve dövize olan ihtiyacı düşürerek, rezerv birikimine, finansal istikrara ve dezenflasyon sürecine katkı sunmaktadır. Siyasi ve makroekonomik istikrar ve güven ortamında ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme hedefimizi eylül ayında güncelleyeceğimiz OVP'de korumaya devam edeceğiz."

  • Cevdet Yılmaz
  • dış ticaret verileri
  • ihracat

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.