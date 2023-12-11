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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyon tek haneye inecek, 2025'te istikrar dönemine gireceğiz

Meclis Genel Kurulundaki, “2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi”nin görüşmelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Ekonomi politikamızı güçlü ve kararlı olarak sürdüreceğiz. Enflasyon tek haneye inecek, 2025'te istikrar dönemine gireceğiz.' dedi.

11 Aralık 2023 Pazartesi 12:17 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyon tek haneye inecek, 2025'te istikrar dönemine gireceğiz
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Meclis Genel Kurulunda, "2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi"nin görüşmelerinde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları;

"Salgın sonrası dönemde jeopolitik gerilimler ve arz sorunlarına bağlı olarak birçok ülkede tarihsel zirveye ulaşan küresel enflasyon, son dönemde aşağı yönlü bir seyir izlemeye başlamıştır. 2022 yılında küresel büyümedeki ivme kaybı, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklara ve olumsuz gelişimlere rağmen Türkiye ekonomisi zamanında alınan tedbirlerle bu zorlu dönemde büyümeye devam etmiştir. Dünya genelinde ve Avrupa ekonomilerinde durgunluk endişeleri devam ederken, Türkiye ekonomisi yaşanan deprem felaketlerine rağmen orta vadeli program hedefleriyle uyumlu büyüme gerçekleştirerek kesintisiz büyüme eğilimini sürdürmektedir.

2026 yılında enflasyon oranı tekrar tek haneli rakamlara çekilecektir. Enflasyonu istikrarlı ve kararlı bir şekilde düşürmek için elimizdeki tüm politika araçlarını kullanmaya devam edeceğiz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda, büyümede dengelenme, ,ithalata bağımlılığı azaltma yolunda çalışmalarımıza devam etmekteyiz. İşsizlik oranları gerilemeye devam etmektedir. Alınan önlemler sayesinde istihdam kaybının sınırlı düzeyde kalması sağlanmıştır. İşsizlik oranı, son 11 yılın en düşük seviyesi olan %8,5'e düşmüştür"

  • Cevdet Yılmaz
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