Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İhracatı geçen yıla göre bu yıl artışla kapatacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 'Orta Vadeli Program Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi' başlıklı toplantıda iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, altı aylık ihracatın 123,4 milyar dolar seviyesine çıktığını belirterek ekonomiye yönelik önemli mesajlar verdi.

Yılmaz "Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde doğru tanımlanmış ve sonuç odaklı reform adımlarına devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Körfez Turu'na ilişkin de değerlendirmede bulunan Cevdet Yılmaz, "Körfez ülkeleri turunda ikili ticaret hacmi ve doğrudan yatırımları artıracak tarihi işbirliklerine imza atıldı. Sadece savunma sanayi, gıdada değil, e pazar sektörü, yenilenebilir enerji ve çığır açan teknolojiler alanında katma değeri yüksek iş alanları oluşacaktır" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ve yeni OVP hazırlıkları kapsamında, Türkiye'nin cari açığını azaltıcı, ihracat ve uluslararası doğrudan yatırımını artırıcı tematik konularda, iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarının değerlendirme ve önerileri alınacak.

Toplantıya, MÜSİAD, TOBB, YASED, TÜSİAD, TESK, İTO, İSO, DEİK, TİSK, TİM, başta olmak üzere, STK temsilcisi, dernek başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda iş insanı katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

Eylül ayında paylaşacağımız OVP'ye özel sektörün beklentileri yansıyacak. OVP öncesi sendikalarla da bir araya geleceğiz. Türkiye ekonomisi, 2022 yılında yüzde 5,6 büyümüş; 2023 yılının ilk çeyreğinde ise depreme rağmen büyüme yüzde 4 olmuştur. Makine ve teçhizat yatırımları, 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 8 büyümüş ve kesintisiz artış sürecini 14'üncü çeyreğe taşımıştır.

6 AYLIK İHRACAT 123 MİLYAR DOLARI AŞTI

6 aylık ihracatımız 123,4 milyar dolar seviyesindedir. İhracatımızdaki artış eğilimi, AB başta olmak üzere dış pazarlarımızdaki gelişmelere bağlı olarak bir miktar yavaşlamış olsa da, içinde bulunduğumuz yılı geçtiğimiz seneye göre daha yüksek seviyelerde bir ihracat rakamıyla kapatmayı hedefliyoruz. CDS primimiz 418 baz puan gerileyerek 447 baz puan olmuştur. Geçmişe göre oldukça iyi bir düşüş var.

"250 MİLYAR DOLARLIK KREDİ PAKETİ AÇIKLADIK"

Toplam kredi büyüklüğü 250 milyar doları bulan kredi paketi açıkladık. Kredilerin tüketimden ziyade üretim, yatırıma yönelmesi için ilave makro ekonomik tedbirler aldık. İsrafı önleyici, tasarrufu güçlendirici politikalar uygulamayı sürdüreceğiz.

Turizmde yine olumlu bir yıl bekliyoruz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme politikamızı destekleyen adımlarımız da sürmektedir. Fiyat istikrarıyla birlikte makrofinansal istikrarın da artarak devamı için çalışmaya devam ediyoruz.

Önümüzdeki dönemde hedeflerimiz; para politikasının yanı sıra maliye politikası ve yapısal reformlar ile Türkiye finansal istikrarını pekiştirmek, istikrar ve güven içinde büyümek, istihdamı artırmak, büyümenin nimetlerini adaletli şekilde dağıtarak cari işlemler açığına sürdürülebilir çözümler getirmektir.

"İSTANBUL FİNANS MERKEZİ KATKI SAĞLAYACAK"

Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde "doğru tanımlanmış ve sonuç odaklı" reform adımlarına devam edeceğiz. İstanbul Finans Merkezi'nin uluslararası entegrasyonunu artırarak, finansal piyasalarımızın gelişmesine ve derinleşmesine katkı sağlamasını bekliyoruz.

KÖRFEZ TURU AÇIKLAMASI

Körfez ülkeleri turunda ikili ticaret hacmi ve doğrudan yatırımları artıracak tarihi işbirliklerine imza atıldı. Sadece savunma sanayi, gıdada değil, e pazar sektörü, yenilenebilir enerji ve çığır açan teknolojiler alanında katma değeri yüksek iş alanları oluşacaktır. Finansman imkanlarının artırılması, yerli milli teknoloji yatırımlarına öncelik veriyoruz, vermeye devam edeceğiz.

Ekonomi programımız belirli disiplin çerçevesinde vatandaşlara ve piyasalara yansıyacak yaklaşımla hazırlanmaktadır. Hangi alanda faaliyet gösterirse göstersin özel sektörün rolü yüksektir. Katma değer ile görüş ve fikirleriniz ile aktaracağınız önerileriniz etkili olmuş ve olacaktır.