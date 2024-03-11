Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Makro istikrar içinde, istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: İstihdam oranımız yüzde 49'luk oranıyla bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Makro istikrar içinde, istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: İstihdam oranımız yüzde 49'luk oranıyla bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Makro istikrar içinde, istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz.