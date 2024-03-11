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  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Makro istikrar içinde, istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Makro istikrar içinde, istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: İstihdam oranımız yüzde 49'luk oranıyla bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Makro istikrar içinde, istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz.

11 Mart 2024 Pazartesi 13:23 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Makro istikrar içinde, istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: İstihdam oranımız yüzde 49'luk oranıyla bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Makro istikrar içinde, istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz.

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