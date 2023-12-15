Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Memur emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TRT Haber'de gündemi değerlendirdi.

Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Gazze'de gerçekten bir insanlık dramı yaşanıyor. Buradaki hadiseleri kınamak, durdurmak için Müslüman olmak veya Filistinli olmak gerekmiyor. Batı dahi birçok ülke bu konuda iyi bir imtihan veremedi. Bu olanlara 'ateşkes olsun' diyemeyen ülkeler olduğunu gördük. Buna sessiz kalanlar tarihlerine kara bir leke bırakacaklar. Cumhurbaşkanımız bu konu ile ilgili yoğun bir çaba sarf ediyor.

Türkiye tarihsel sorumluluğunu yerine getiriyor. Bu kanı durdurmaya çalışıyor, ateşkes olsun diyoruz. Ateşkes de yetmez kalıcı barış istiyoruz. Müstakil bir Filistin devletinin oluşumu ile barış olabilir.

Bir taraftan da insani yardımlar yapıyoruz. Gerek ikili ilişkilerimizle gerek Mısır kanalı ile uçakla yardım gönderiyoruz. Ayrıca orada hastaları ülkemize getirmek gibi önemli inisiyatifler de aldık.

EKONOMİDE ATILAN ADIMLAR



Bu 6 ay çok yoğun geçti. Hükümetlerimizin önceliği milletimizin önceliği ile her zaman örtüşmüştür. Ekonomi birinci gündem maddemiz.

Şubatta büyük bir deprem yaşadık, bütün bunlarla beraber ekonomi daha da önemli bir hal aldı.

Depreme rağmen bütçe açıklarını makul bir seviyede tutmayı başardık. Diğer taraftan Merkez Bankamız büyük bir rezerv artışı sağladı. Rezervlerde yüzde 44'e yakın bir atış oldu. KKM'de 707 milyar lira düşüş söz konusu, bu eğilim devam ediyor.

Son dönemde bütün bu atılan adımlarla Türkiye'ye dışarıdan fon akışının da arttığını görüyoruz. Türkiye'de yatırım ortamı şu anda olumlu duruma gelmiş durumda. Türkiye Yüzyılı yatırımların yüzyılı olacak. Milli gelirimiz tarihte dolar bazında ilk kez 1 trilyon eşiğini aşıyor.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE SON DURUM NE?



Türkiye reel ekonomide ve büyümede çok başarılı oldu. Reelde elde ettiğimiz başarıyı, enflasyonunu düşürerek sürdürmeyi hedefliyoruz. Sıkıntımız enflasyon. O nedenle enflasyonla mücadele en önemli maddemiz olmuş durumda. Yıllık bazda enflasyonda düşüş 2024'te görülecek. 2025'te enflasyon yüzde 15, 2026'da tek haneli olacak.

FAHİŞ KİRAYA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER



Otomotivde ciddi bir fiyat düşüşü gördük. Konut fiyatları ve kiralar da eski ivmeyi kaybetmiş durumda ancak henüz istediğimiz oranda değil. Daha da aşağıya gelmesi için gayret ediyoruz.

Konut konusunda arz yönlü politikalar önemli. Öncelikle konut arzını artırmamız gerekiyor. Son dönemlerde en önemli adımlarımızdan biri kentsel dönüşüm. Bir taraftan talebi kontrol ederken bir yandan da arzı artırıcı politikalarla konut fiyatlarını ve kiralarını kalıcı düşürme gayretindeyiz.

KİRADA YÜZDE 25 SINIRI



Kirada yüzde 25 sınırlaması, enflasyonun yüksek olduğu dönemde kiracıyı korumak için aldığımız bir önlemdi. 2024'te enflasyon makul seviyeye gelecek. Dolayısıyla enflasyon düştükçe bu tür tedbirlere artık ihtiyacımız kalmayacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI



TOKİ'ye bütçeden sosyal konut için ek kaynak aktarıyoruz. 3 trilyon lirayı deprem rehabilitasyonu için harcayacağız, bu yükün altından hep birlikte kalkacağız. Gelecek yıl deprem bölgesini büyük ölçüde toparlayacağız.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurduk. Bunun altında da 3 müdürlük var. Biri Marmara bölgesi müdürlüğü, ikincisi tüm Türkiye için müdürlük, üçüncüsü ise finansal kısım için müdürlük.

EKONOMİDE YOL HARİTASI NE OLACAK?



Refah açısından tüketim olacak ama aşırı ve ithalatı körükleyen tüketim doğru değil. Hedef tasarruflarımızı artırmak. Yatırım ve ihracatı öncelendiren adımlar atıyoruz.

Cari açığımızı düşürecek, katma değerimizi yükseltecek projelere uygun koşullu kredi verilecek.

YABANCI YATIRIMLARIN İLGİSİ NASIL?



Yatırım ortamını iyileştirmek için çalışma yapıyoruz. Yatırım için yeni eylem planı belirledik, yakın zamanda bunu halkımızla paylaşacağız. Amacımız uluslararası doğrudan yatırımlardan daha çok pay almak.

Türkiye konumu, insan gücü ve potansiyeli ile muazzam bir ülke.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?



Geçen yıl asgari ücretle ilgili iki önemli gelişme oldu. Asgari ücretti geçen yıl yüzde 107 artırdık. Tarihi bir kararla asgari ücreti vergiden muaf tuttuk.

Şimdi yeni bir müzakere başlamış durumda. 3 taraf var burada. İşletmelerle çalışanlar arasındaki dengeyi sağlamak gerek. Dolayısıyla bir denge içinde bunu belirleyeceğimizi düşünüyoruz. Bizim ana hedefimiz çalışanları enflasyona ezdirmemek olmuştur.

MEMUR VE EMEKLİYE ZAM NE KADAR OLACAK?



İmkanlarımızı zorlayarak emeklilerimizin yanında olacağız. Memur emeklisiyle ilgili toplu sözleşme gereği alacakları bir fark ve enflasyon farkı var. Memur ve memur emeklisi için yüzde 50 civarında bir artış olacak. İşçi emeklileri daha farklı şartlara tabi. Farklı emekli kesimleri arasındaki dengeyi koruyucu ve özellikle daha düşük alanları gözetici bir yaklaşım sergileyeceğiz.

KKTC'DE YAPILAN YATIRIMLAR



Yeni Ercan Havalimanı'nı KKTC'nin vizyonu için önemli bir yatırım. Eğitimden sağlığa her alanda yatırımlarımız var. Bu projeleri gün be gün takip ediyoruz. Kıbrıs'ta girişimciliği de geliştirmemiz lazım.

VERGİ DÜZENLEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?



Ana felsefemiz vergide adaleti sağlamak. Vergi vermemek olmaz, kayıt dışılıkla her türlü mücadeleyi vereceğiz.