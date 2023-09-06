Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'de enflasyon hedefini açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Orta Vadeli Program'ı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

OVP, kamu kesimi ve özel kesim için belirsizlikleri azaltan, öngörülebilirliği artıran bir yol haritası niteliği taşımaktadır.

Bu yılki OVP'ye yapısal reformlar da dahil edildi.

Geçmiş OVP'lerden farklı olarak bu yıl ki OVP'de ek 3 şeklinde yapısal reformlarımızı içeren, belli bir takvim dahilinde ortaya koyan bir çalışmayı da kamuoyu ile paylaşmış oluyoruz

Enflasyon yeniden tek haneye düşecek.

Finansal istikrar ve enflasyonda tek hane hedefleniyor.

OVP dediğimiz şey bir takım çalışmasıdır. Birçok kurumun bir çok bakanlığın katkı sunduğu uzun bir süreçle hazırlanmaktadır.

Mali disipline büyük önem vereceğiz. Para politikası güncellenecek

MB araç bağımsızlığı çerçevesinde üzerine düşeni yapacak.

Büyüme ve istihdamın artması devam edecek.

Hangi alanda olursa olsun, hangi politika ile ilgili olursa olsun öncelikle ilgili tarafları belirlemek ve onlarla istişare etmek politikaların kalitesini ve etkinliği artıran aynı zamanda sahiplenmeyi getiren bir süreçtir. OVP'de de istişareye dayalı bir çalışma yaptık.

Bu yıl kişi başı gelirin 12.415 dolar olmasını bekliyoruz.

Afetin yaralarını sararken ve tek haneli enflasyona giderken büyümeyi ve istihdamı asla ihmal etmeyeceğiz.

İşsizliği orta vadede tek haneye düşürmeyi hedefliyoruz.

Bu yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 65. Tahmin 2024 için yüzde 33, 2025 için yüzde 15,2. OVP'de 2026 için enflasyon hedefi yüzde 8,5 olarak belirlendi.

Dünya ekonomisinin büyüme hızının 1 buçuk puan üzerinde bir büyümeyi, Türkiye olarak başaracağımıza inanıyoruz.

Dönem sonunda 1 trilyon 318 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe, kişi başına da 14 bin 855 dolara ulaşmayı öngörüyoruz. Yıllık 4,5 büyüme kaydetmeyi hedefliyoruz.

Cari açığı yıl sonunda eksi 4 civarı tahmin ediyoruz. Yurt içi tasarrufları artıracağız

Dünya ve bölgemiz çok zorlu bir dönemden geçiyor ama bu zorlu dönemler fırsatların da oluştuğu dönemlerdir.

2024'te deprem için 1 trilyon 62 milyar TL bütçe ayrılacak.

Cari açığın 2023'te ikinci dönemde sağlanacak iyileşmelerle birlikte yıl sonunda milli gelire oranla eksi 4 civarında bir tahminimiz var. Dönem sonunda ise milli gelire oranla cari açığın eksi 2'ler civarında gerçekleşmesini bekliyoruz.

Geçici olarak enflasyonda bir yükseliş söz konusu. Bu yükseliş 2023 yılındaki enflasyon tahminimizi yüzde 65'e yükseltmiştir. Ancak bu bir geçiş dönemidir.