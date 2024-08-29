Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Reel sektörümüzün taleplerine hassasiyetle yaklaşıyoruz

Yılmaz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, sonuçlarını almaya başladıkları ekonomi programını güçlü bir siyasi irade ve kararlılıkla uygulamaya devam ettiklerini bildirdi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Enflasyonu düşürmeye odaklanan makro politikalarımızdan taviz vermeden, yaptığımız istişareler çerçevesinde KOBİ'ler ve yatırımcılar başta olmak üzere reel sektörümüzün taleplerine hassasiyetle yaklaşıyoruz. Enflasyon muhasebesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından atılması öngörülen adımlar bu anlayışımızı yansıtmaktadır. Hayırlı olmasını diliyorum."