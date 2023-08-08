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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Temel hedefimiz istikrar

Ankara'da 2023 Yılı 2. Yarıyıl Ekonomi ve İstişare Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Temel hedefimiz istikrar.' dedi.

8 Ağustos 2023 Salı 14:17 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Temel hedefimiz istikrar
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da 2023 Yılı 2. Yarıyıl Ekonomi ve İstişare Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları;

- Enflasyonla ilgili olarak girdi maliyetlerini düşürücü, aracı maliyetlerini azaltıcı politikaların önemi üzerinde duruldu. Bu çerçevede gıda konusu üzerinde vurgu yapıldı.

- Enflasyonla ilgili olarak girdi maliyetlerini düşürücü, aracı maliyetlerini azaltıcı, arzı artırıcı politikaların önemi üzerinde duruldu.

- Kamusuyla, özel sektörüyle iç tasarruf oranlarımızı arttırdığımızda cari açığı da aşağıya çekmiş olacağız. Dışa bağımlılığı azaltıcı, yerli ve milli üretimi desteklenmesi konusunda görüş birliğinin olduğunu ifade edebilirim.

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