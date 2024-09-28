Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, CNN Türk'te katıldığı programda gündeme ilişkin soruları cevapladı, değerlendirmelerde bulundu.



"ULUSLARARASI HUKUKA GÜVEN ZEDELENDİ"

Orta Doğu'daki gerilimlere değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bölgemizde genel anlamda jeopolitik gerilimlerin yükseldiği dönemden geçiyoruz. Hepimizin yüreğini yakan manzaralar görüyoruz. Kadın, yaşlı, hasta demeden ağır saldırıyla insanlık suçu işleniyor. Netanyahu hükümeti soykırım suçlusu olarak sanık sandalyesinde. Gazze içinde Filistinlilere yaptıkları yetmezmiş gibi gerilimi bölgeye yaymaya çalışıyor. Farklı bir bağlam oluşturma gayretinde. Gazze'de yaşanan insanlık suçlarını unutturmamamız lazım. Hak ettikleri cezayı görünceye kadar takipçisi olacağız. Bölgesel gerilimin yükselmemesi için Türkiye gayret sarf ediyor. Bölgenin refaha ihtiyacı var. Ülkeler arasında barışçıl ortam oluşmasına ihtiyaç var. 1967 sınırlarını esas alan hakkaniyetli çözüm oluşmadan bu bölgeye istikrar gelmesi mümkün değil. Kudüs'te barış olmadığı sürece küresel barışın da olması mümkün değil. Filistinli mazlumlar kazanacak. Biz tarihin doğru tarafındayız. Bütün yetkililerimiz gece gündüz uğraşıyorlar. Uluslararası hukuka güven zedelendi. Bir noktada geç de olsa bu yanlışlardan dönülür. Uluslararası camianın baskı uygulaması lazım." dedi.

'Gazze kasabı' Netanyahu'nun alçak planına değinen Yılmaz, "İsrail'in İran diplomatlarına saldırıları provokatif yaklaşım. Ateşkes yapmak yerine ateşkes müzakerelerini yapan Hamas'ın liderine saldırı yaptı. Netanyahu'nun barış yapmaya niyeti yok. Kendi varlığını devam ettirmek için, Gazze'deki soykırımı çatışmalarla örtme gayreti içinde. Şu ana kadar ABD gücüne yakışır bir yaklaşım ve sonuç elde etmedi. Biden yönetimi devretmeden önce bir miktar çaba içine girdi maalesef etkisiz kaldığını görüyoruz. ABD gibi bir güç İsrail'e silah, finansal destek veren güç. Buradaki yaklaşımda şu yanlış; İsrail ne yaparsa yapsın koşulsuz destekleriz mantığı bu manzarayla karşılaşmamızı sağlıyor. Hukukun üstünlüğü kavramı burada yerle bir edilmiş durumda. Soykırımdan yargılanan yöneticiyi defalarca alkışlıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"PROGRAMIMIZ ÇALIŞIYOR"



Yılmaz, "Politikalarımız kararlı şekilde uygulandı. Özellikle uluslararası kuruluşların not artışları, CDS'lerdeki gerilemeler farklı noktada olduğumuzu gösteriyor. Politikalar gündelik değişecek şeyler değil. Sonuç almaya başladık. Programımız çalışıyor. Risklerimiz azalıyor. Dezenflasyon sürecine girmiş durumdayız. 3 ayda 23.5 puanlık düşüş var enflasyonda. Nereye doğru gidiyorsunuz, istikamet. İstikamet doğru olduğu sürece nereye doğru gittiğiniz netse trendi görüyorsanız programa olan güven pekişiyor. Eleştiriler olacak, saygı duyuyoruz." dedi.

Yeni başkanlık kuruluyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarih verdi

Yılmaz: Dosta güven, düşmana korku veren bir güç olmak zorundayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Muhalefetin hali ortada