Cumhurbaşkanlığı Yat. Ofisi Bşk. Dağlıoğlu: Ekonomimiz yılın ilk 9 ayında yüzde 6,2 oranında büyüdü

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Platin Dergisi, Ipsos Türkiye iş birliğiyle RHG Enertürk, Ziraat Bankası ve Türk Telekom sponsorluğunda düzenlenen "Platin Global 100 Ödülleri" töreninde açıklamada bulundu.

Platin Global 100 Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun teşrifleriyle 24 TV canlı yayınında sahiplerini buldu.

Türkiye'nin son 9 ay içerisindeki ekonomik büyümesine değinen Dağlıoğlu, "Türkiye sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uyguladığı başarılı politikalarla ekonomi alanında tam hız devam ediyor. Bu yılın dokuz ayında %6,2 oranında büyüyen bir ekonomiden bahsediyoruz. dedi.

Konuşmasını TürkMedya ailesine teşekkür erek devam eden Dağlıoğlu, "Sayın Bakanım, TürkMedya ailesi ve platin dergisinin kıymetli çalışanları... Türk iş dünyasının çok saygıdeğer temsilcileri ve tabii ki ekranları başındaki çok kıymetli seyirciler... Hepinizi kurumum olan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi adına saygıyla selamlıyorum." ifadeleriyle başlayan Dağlıoğlu, "Sene sonuna gelince artık bu bizim için bir gelenek, adet oldu. "Platin Dergisi'nden ne zaman davet alacağız, "ödül töreni ne zaman?" diye bekler hale geliyoruz. Tekrardan bu kıymetli, anlamlı etkinlik için bir araya geldik. Çok mutluyuz." dedi.

2022 yılı için genel bir değerlendirme yapan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu "2022 yılından bahsetmişken tabi çok kısa bir yıl değerlendirmesi yapmak lazım. Baktığımız zaman bazen hızlı unutuluyor. Seneye kovidin farklı bir varyasyonu olan omicron konusuyla başladık. Onun getirdiği tedirginlik vardı. Maalesef çok sonrasında jeopolitik riskler dünyada önemli bir gündem haline geldi ve son altı ayda da dünyadaki merkez bankalarının politikaları sonucunda ekonomideki gelişmeleri, yavaşlama sinyallerini konuşuyoruz, tartışıyoruz. Baktığımız zaman tüm bu atmosfer içerisinde Türkiye yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uyguladığı başarılı politikalarla ekonomi alanında tam hız devam ediyor. Baktığımız zaman bu yılın ilk dokuz ayında, ilk üç çeyreğinde yüzde 6.2 oranında büyüyen bir ekonomiden bahsediyoruz. İhracatımızı yine dünyadaki küresel konjektörü düşünürsek artırmaya devam ettik. İlk 11 ayda yaklaşık 230 milyar dolarlık ihracat yaptık. Yılın ilk 10 ayında yaklaşık 1.3 milyon istihdam ürettik ülke olarak. Yine baktığımız zaman bu canlı ekonomi dediğimiz güçlü, hızlı büyüyen ekonomiye uluslararası doğrudan yatırımcıların ilgisi devam etti. Ve yılın ilk on ayında yaklaşık 10.3 milyar dolarlık yatırım çektik. Baktığımız zaman yine Sayın Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde uygulanan politikaların başarılı sonuçlarının da her alanın istatistiklerle, verilerle görmek mümkün." ifadelerini kullandı.

Dağlıoğlu, "Sayın Bakanım bugünkü bu programın temasının inovasyon olması eminim ki tesadüf değil. Çok isabetli. Yine baktığımız zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği bir vizyon var. Biz ülkemizi dünyadaki ilk 10 ekonomi arasına sokmak istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak için tabi ki en önemli unsurlardan biri şirketlerimizin küresel rekabetçiliği. Burada o küresel arenada rekabetçi olan şirketlerimizin çok kıymetli temsilcilerini görüyoruz. Bu bağlamda bizi oraya taşıyacak gücü bugün burada değerlendirip ödüllendirmiş olacağız. Baktığımız zaman Türkiye'nin AR-GE ve inovasyon alanında ortaya koyduğu başarı özellikle son 20 yılda çok dikkat çekici. Az önce Oya Hanım burada bizim küresel inovasyon endeksinde 37. sıraya yükseldiğimizi gösterdi. Bu dünyada en bilinen endeks, çünkü özel sektör kuruluşlarının yaptığı değerlendirmeler var." dedi.