Türkiye'ye 2018'de 13 milyar 163 milyon dolarlık doğrudan yatırım yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, "Türkiye, geçen yıl 13 milyar 163 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım miktarına ulaştı. Geçen yıl Türkiye'de en çok yatırım yapan iki ülke Hollanda ve Azerbaycan oldu" dedi.

Ermut, "Dünyada doğrudan yatırımların yüzde 1,5'ini almak istiyoruz. Önce 18 milyar dolara, sonra da 20-25 milyar dolar bandına ulaşmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Ermut: "Otomotivde piyasadan çıkma anlamında gelişme olmayacak, yeni oyuncuların girmesi anlamında önümüzdeki dönemde bazı gelişmeler olabilir." dedi.