Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "Akşam Future & Trends Summit 2024"te konuşuyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"2023 yılı maalesef dünyadaki merkez bankalarının para politikalarıyla, biraz tüketici talebinin daraldığı, yatırımların yavaşladığı bir yıl oldu"

"Şu anda maalesef hala Türkiye'nin güneyinde İsrail'in Gazze'ye orantısız bir güçle saldırdığı bir dönemi yaşıyoruz. Dualarımız Gazze'deki insanlarla beraber. Umarız kalıcı ve adil bir çözüm nasıl Ukrayna için bunu talep ettiler aynısını Gazze'de de önümüzdeki dönemlerde görürüz diye ümit ediyorum.