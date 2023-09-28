Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: Yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, TRT'de katıldığı bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dağlıoğlu, yabancı yatırımcının Türkiye'ye olan ilgisine değinirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elon Musk'a daveti hakkında da açıklamada bulundu.

Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"YATIRIMCILAR TÜRKİYE'YE GÜVENİYOR"

Genel olarak yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor. İzlenimleri çok olumlu zaten bir kısmının Türkiye'de yatırımları var bunu artırıyorlar veya artırmaya yönelik projeleri var. Bir kısmı da yeni gelen şirketler olabiliyor veya buraya yeni fonksiyonlarını getirmek isteyen şirketler olabiliyor. Genel olarak çok pozitif, çok olumlu bir atmosfer vardı diyebiliriz.

"AMERİKA'DAN YATIRIMLARIN ARTACAĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ"

Amerikalı şirketler tabii dünyada en büyük yatırımcılar konumunda. Amerika her yıl baktığınız zaman dünyada en büyük uluslararası yatırım ihraç eden ülkelerden biri. Türkiye'de de güçlü bir ekosistemleri var. Biz daha çok yatırım alabileceğimize inanıyoruz Amerikalı şirketlerden. Burada strateji özelinde şuna değinmek lazım. Bizim Amerika'da 3 ofisimiz var. Amerika tabii çok büyük bir coğrafya, bu ofisler sadece bulundukları yerde görev yapmıyorlar, bizim her çeyrekte kendilerine verdiğimiz hedef şirketler var, bu şirketleri yerinde ziyaret ederek, yatırımcı neredeyse oraya giderek yatırımları çekmeye çalışıyoruz.

Tanıtım anlamında da daha dijital mecralarda bu karar vericilere ulaşmak üzere tanıtım stratejileri yürütüyoruz. Ama stratejinin bir diğer önemli ayağı da Türkiye'de artık çok ölçekli bir Amerikan şirketleri ekosistemi var. Bu şirketlerin yeni yatırımları bizim için çok önem arz ediyor. Kesinlikle Amerika'dan yatırımların artacağını bu bağlamda söyleyebiliriz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TESLA DAVETİ

Dün İzmir'de Teknofest'in açılışını yaptık. İnşallah yarın da sayın Cumhurbaşkanımız katılacak. Teknoloji ekosistemi Türkiye için önemli. Sadece bir şirket ya da şahıstan bağımsız olarak biz Türkiye'nin birçok teknoloji dikeyinde önemli bir yatırımcı ülke olduğunu düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla Elon Musk'ın daha öncesinde de görüşmeleri, temasları olmuştu. Ülke olarak biz özellikle 3 ana dikeyde birçok çalışma yürütmüş oluyoruz kendileriyle. Zaten sosyal medyaya da yansıdı. Starlink'le ilgili de bir başvuruları vardı. Bu konuda bir değerlendirme oldu. Bizim kendileriyle uzay programımız kapsamında yürüyen çalışmalar var.

Tesla çok gizli değil. Geçen yaz Avrupa'daki kapasiteyi artırmak istediklerine dair birçok haber çıktı. Birçok ülke gibi biz de kendileriyle bu yatırımı çalışmak üzerine aksiyon almış olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti tabii ki çok kıymetli burada. En üst düzeyde yapılan bir davet. Umarız önümüzdeki dönemlerde böyle olumlu bir çerçeve olur.