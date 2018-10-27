Cumhuriyet resepsiyonunda bir ilk

Cumhuriyet resepsiyonu ilk kez Ankara dışında ve Havalimanında yapılacak. Havalimanı açılışı için birçok devlet ve hükümet başkanı ile misyon temsilcileri de İstanbul’a gelecek. Yeni İstanbul Havaalanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda aralarında Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi’nin de olduğu dünya liderlerinin katıldığı dev bir törenle açılacak. Edinilen bilgiye göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Erdoğan ile birlikte devlet erkanı sabah saatlerinde Anıtkabir’i ziyaret edecek. Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tebrikleri kabul edecek. Erdoğan ardından tarihi açılış için İstanbul’a geçecek. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla verilecek resepsiyon ilk kez Ankara dışında İstanbul’da yapılacak. 29 Ekim resepsiyonuna toplumun her kesiminden temsilciler davet edildi. Resepsiyona; siyaset, iş, sanat, spor ve medya dünyasından isimler de katılacak. Ayrıca şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra vatandaşlar da resepsiyondaki yerlerini alacak.