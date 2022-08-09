Cumhuriyet tarihinin en büyük hamlesi olacak: Gençlere ucuz konut müjdesi

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesine sayılı günler kaldı. Eylülde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm detaylarıyla açıklayacağı dev sosyal konut projesi kapsamında hiç evi olmayan vatandaşa konut, arsa ve işyeri 20 yıl vadeli ve uygun taksitlerle satışa sunulması planlanıyor.

HER 5 UCUZ KONUTTAN BİRİ GENÇLERİN OLACAK

Sabah'ın haberine göre, Dev konut hamlesi kapsamında dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota içinde değerlendirilecek. Edinilen bilgilere göre, gelen yoğun talep üzerine toplam konut sayısının yüzde 20'si gençlere ayrıldı.

500 BİN KONUT VE İŞYERİ

Vatandaşın dört gözle beklediği kampanya kapsamında konut sayısı illerden gelen talebe göre belirlenecek. Büyük şehirler başta olmak üzere 81 ilde 450-500 bin konut ve işyeri yapılması planlanıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN EYLÜL'DE DUYURACAK

Projenin son halini ve tüm ayrıntıları Başkan Recep Tayyip Erdoğan eylül ayında vatandaşa müjdeleyecek. Anadolu şehirleri ve İstanbul'da belirli aile geliri üst sınırı ve daha önce evi olmaması koşullarının aranacağı kampanyada, başvurular ardından kura yolu ile konut edinimi sağlanacak.

20 YIL VADELİ SATIŞ

Sosyal konutun yanı sıra üretim ve istihdamı artırmak için ülkenin birçok noktasında küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri inşa edilecek. Bunlar da vatandaşa uygun fiyat ve ödeme şartlarıyla satılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle yürütülecek proje kapsamında 81 ilde küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri kurulacak. Vatandaşa kira öder gibi işyeri sahibi olması için 20 yıl vadeli ödeme koşulu sağlanması planlanıyor.

EVİ OLMAYAN ALACAK

Sadece hiç evi olmayan vatandaşın kullanımına açılacak Hazine arazilerini yine vatandaşın kendi için konut yapması adına uygun şartlarda uzun vadeli ödeme koşullarıyla satışa çıkarılacak. Vatandaş tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. İsteyenler ise müteahhitlerle anlaşacak.

BAKAN KURUM: İLK DEFA UYGULAYACAĞIZ

ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk defa sosyal konut projesinde gençlerimize kontenjan ayıracağız. Bu noktada inşallah projelerin sayısını, miktarını artıracağız.

Genç kardeşlerimiz, hayata güvenle atılacağı, evlenecek kardeşlerimizin inşallah ev sahibi olabileceği bir kontenjanı gençlerimize sunuyoruz. Konutlarımız genç kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun' dedi.