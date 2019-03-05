Cüneyt Paksoy: Enflasyonda pozitif aşağı yönlü süreç devam ediyor

Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) şubat ayında yüzde 0,16 oranında gerçekleşerek beklentilerin altında bir artış göstermesi ile yıllık tüketici enflasyonunun altı aylık bir aradan sonra yüzde 19,67 oranında gerçekleşerek yüzde 20 bandının altında gerçekleşmesi, gerek reel sektörde gerekse finansal yönden tedbirlerin etkisini gösterdi.

Konuyla ilgili olarak TM Dijital Haber Merkezi’ne değerlendirmelerde bulunan Stratejist Cüneyt Paksoy, piyasada yapılan anketlerde TÜFE’nin aylık yüzde 0,50, yıllık ise yüzde 20,10 olmasının beklendiğini hatırlatarak, “Böylelikle, beklentilerin altında gelen bir enflasyon ile yüzde 20’nin altında bir seviye sonunda gelmiş oldu.” diye konuştu.

ALINAN TEDBİRLER ETKİLİ OLDU, YENİ ADIMLAR GEREKİYOR

Gıda fiyatlarına bakıldığında yıllık yüzde 30,97’den yüzde 29,25’e, aylık bazda ise yüzde 6,43’ten yüzde 0,90’a gerileme izlendiğini belirten Cüneyt Paksoy, “Bu görünüm, gıda fiyatlarında hala yukarı yönlü risklerin olduğu, tanzim satışların dengeleyici rolüne rağmen hala güçlü üretim ve üretimi tüketiciye ulaştırma sürecinde önemli adımların gelmesi gerektiğini görmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

"ÇEKİRDEK ENFLASYONUN GERİLEMESİ ÖNEMLİ"

Çekirdek enflasyonun yüzde 19,02’den yüzde 18,12’ye gerilediğini hatırlatan Cüneyt Paksoy, “Bu alt veri, önümüzdeki dönem enflasyonun gerileme ihtimalleri açısından oldukça önemli ve pozitif olarak notlarımıza girdi.” dedi.

Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) şubatta aylık yüzde 0,09, yıllık ise yüzde 29,59 arttığını belirten Cüneyt Paksoy, “Bu ÜFE tarafında da yüzde 46’lardan beri düşüş eğiliminin devam ettiğini, ama TÜFE-ÜFE arasındaki makasın hala açık olduğunu ve enflasyonda düşüşün kalıcılığı noktasında bu makasın daha da daralması gerektiğini hatırlatmak lazım.” diye konuştu.

"MERKEZ BANKASI'NIN ALANI GENİŞLEYECEK"

Genel çerçeve incelendiğinde enflasyonda pozitif aşağı yönlü sürecin ağır da olsa devam ettiğini belirten Stratejist Cüneyt Paksoy, “Bundan sonra ekstra bir gelişme olmadıkça, ilk etapta yüzde 18-19 bandına doğru bir hareket beklenecektir. Bu da Merkez Bankası’nın manevra alanını daha fazla genişletecektir.” sözlerini kullandı.

*Merkez Bankası resmi internet sitesinden alınmıştır.