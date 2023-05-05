Cusnir: Karadeniz bölgesi, Avrupa, ABD için giderek daha önemli hale geliyor

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin (KEİPA) "30. yıl dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi'nde" parlamenter diplomasinin önemine vurgu yapıldı.

Ankara'daki bir otelde KEİPA Genel Kurulunun "Değişen Küresel Dinamiklerde Parlamenter Diplomasinin Rolü: Kalkınma, Barış ve İstikrar" başlıklı genel müzakere oturumu düzenlendi.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Uluslararası Daimi Genel Sekreteri Büyükelçi Lazar Comanescu, KEİ'nin son yıllarda iş konseyini yeniden canlandırdığına işaret ederek "KEİ ailesi içerisinde bizler girişimci toplulukları da temsil etmeliyiz çünkü hiçbir proje, girişimcileri dahil etmeden yürüyemez." dedi.

KEİ içinde birçok çalışma grubu olduğunun da altını çizen Comanescu, "Sırbistan başkanlığında biz çok önemli çalışmalardan birini daha tekrar başlatmak istiyoruz. Bu da KEİ ekonomik gündeminin güncellenmesi. Sizlerin de anlayacağınız üzere böylesi bir hedefimiz vardı ve bunun üzerinde geçen yıl KEİ'nin 30. yılını kutlarken çalışmaya başlamıştık. Ancak tamamlayamadık. Şu anda tekrar bu konuda çalışmaya başladık ve benim bu konuda inancım tam. Güncellenmiş ekonomik gündemle bu yıl tamamlanacak ve kabul edilecek diye inanıyorum." diye konuştu.

Comanescu, sonraki 10 yıl için de stratejik bir aksiyon planları olacağını dile getirerek "KEİ somut çalışmaların bir kanıtı olarak etkileşimde bulunmaya, çalışmaya projelerde bulunmaya ve diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

KEİ'nin bugüne kadar birçok uluslararası çalışmaya katıldığının altını çizen Comanescu, "(Karadeniz) Bu bölgenin ne kadar önemli olduğu, diğer kuruluşlarla ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu aslında görüyoruz." dedi.

Comanescu, toplantının nihayetinde somut sonuçlar elde etmeyi umduğunu sözlerine ekledi.

- "BAŞKA BİR FORUMDA DİPLOMATİK BİR İVMEYİ BU ŞEKİLDE KAZANMAK MÜMKÜN DEĞİLDİ"



KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Yardımcısı Jasmina Obradoviç, parlamenter diplomaside küresel düzeyde değişiklikler ve geçişler yaşandığını belirtti.

Yeni küresel gündeme geçiş yapıldığını ifade eden Obradoviç, "Bunun önüne geçemiyoruz ancak parlamenter forum dahilinde, 30 yıldır bu parlamenter asamble çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Obradoviç, "Şunu inkar edemeyiz, 30 yıldır diyalog ve işbirliği bu sayede bizim bölgemizde devam ediyor ve bunun da getirdiği birçok sonuç var." diyerek Sırbistan'ın her zaman dostane ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Bunun yanı sıra Sırbistan'ın, kuruluşun güçlendirilmesine, görünürlük, itibar ve güç kazanmasına yardımcı olduğunu ve bu konuda çalışmalar yürüttüğünü aktaran Obradoviç, şunları kaydetti:

"Biz kendi kuruluşumuz içerisinde şuna inanıyoruz. Başka bir forumda diplomatik bir ivmeyi bu şekilde kazanmak ve diyaloğun düzeyini artırmak mümkün değildi. Burada parlamenterler arasında açık iletişim kanallarının olması çok önemli ve bunların hepsinin amacı sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak, barışı tesis etmek, istikrarı garanti etmek bölge halklarımız için."

Obradoviç, parlamenter diplomasinin küresel dinamikler açısından çok önemli olduğuna dikkati çekerek özellikle en güçlü ulusların bile tek başına bu zorlukların üstesinden gelemeyeceğini, bu noktada bölgesel kuruluşların "kendine has ve biricik" kurumlar olduğunu söyledi.

- "KARADENİZ BÖLGESİ, AVRUPA, ABD İÇİN GİDEREK DAHA ÖNEMLİ HALE GELİYOR"



KEİPA Moldova Delegasyonu Başkanı Mariana Cusnir, Moldova olarak, KEİPA'nın özellikle siyasi ve ekonomik kalkınması için önemli bir kuruluş olduğunun altını çizerek şöyle devam etti:



"Asamblelerin parlamentolarımızın etkililiğin artırılması için de çok önemli bir araç ve Karadeniz bölgesine baktığımızda birçok farklı çatışmalarla karşı karşıyayız ve bu hem iç hem de dış anlamda büyümemizi etkiliyor."

Cusnir, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin bütün düzeni alt üst ettiğini belirterek bunun, insanlığın İkinci Dünya Savaşı'ndan beri karşı karşıya kaldığı en büyük tehditlerden biri olduğunu vurguladı.

Rusya-Ukrayna savaşından en çok etkilenen ülkelerden birinin Moldova olduğuna dikkati çeken Cusnir, "Birçok mülteci geldi ülkemize, ekonomik yavaşlamalar görüldü, enflasyon 2022'de yüzde 30'a kadar çıktı, enerji fiyatları yükseldi." değerlendirmesini yaptı.

Cusnir, olumlu tarihi bazı gelişmelerin de yaşandığını dile getirerek "Moldova hem adalet hem ekonomi sektöründe bazı gelişmelerde bulunarak adaylık statüsünü alabilmek için aralık ayında Avrupa Birliği'nde (AB) müzakerelere başlayacak." ifadelerini kullandı.

Bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen Moldova'nın gelişmeye devam etmek istediğini ve bunun için de diğer ülkelerin, uluslararası kuruluşların desteğine ihtiyacı olduğunu kaydeden Cusnir, "Karadeniz bölgesi Avrupa, ABD ve diğer büyük güçler için giderek daha önemli bir hale geliyor. Özellikle de enerji sektörü için." diye konuştu.

- "PARLAMENTER DİPLOMASİ, KALKINMAYI, BÜYÜMEYİ, EKONOMİK BÜYÜMEYİ DE SAĞLAYABİLİR"



KEİPA Kuzey Makedonya Delegasyonu Başkanı Lidija Tasevska ise dünyanın terör, iklim krizi ve salgınlar gibi birçok zorlukla karşı karşıya olduğuna işaret ederek "Hepimizin birlikte el ele vererek bu zorluklara karşı mücadele etmesi lazım." dedi.

Parlamenter diplomasinin bu zorlukların çözümünde çok önemli bir rol oynadığına işaret eden Tasevska, "Diyalog ve barış sayesinde bu şekilde çatışmaların önüne geçebiliriz ve demokratik değerleri artırabiliriz, insan haklarını yüceltebiliriz, kalkınmayı sağlayabiliriz ve barışçıl çözümler bulabiliriz. Parlamenter diplomasi, kalkınmayı, büyümeyi, ekonomik büyümeyi de sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Tasevska, parlamenter diplomasinin geliştirilmesi için Kuzey Makedonya'nın çok önemli rol oynadığının altını çizerek sözlerini şöyle bitirdi:



"Özellikle parlamenter diplomasiye katılmamız, birçok faaliyete iştirak etmemize neden oluyor. Uluslararası toplantılara, aynı zamanda farklı faaliyetlere katılıyoruz. Bu toplantılara katılım sayesinde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti karşılıklı işbirliği, karşılıklı anlayış ve barışı sağlamayı öngörüyor"