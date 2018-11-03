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D-8’den milli parayla ödeme sistemi projesi

Doların dünyadaki hakimiyetine karşı yerel paralarla ticaret ve ödeme sistemleri konusunda arayışlar hızlandı.

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Türkiye’nin de aralarında bulunduğu D-8 ülkeleri, Rusya’nın da üzerinde çalıştığı ‘ortak ödeme sistemi’ projesi üzirinde çalışıyor. Antalya’da düzenlenen D-8 Ticaret ve Sanayi Odaları (D-8 TSO) Genel Kurulu ve D-8 TSO İş Forumu’nda konuşan D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jafaar Shaari, D-8 Ödeme Kartı Projesi üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Shaari “Amacımız, üye ülkelerin kendi para birimlerini kullanarak ticaret yapmaları. Bu sayede başka para birimlerinin hakimiyetini ödemelerde azaltacağız. Yeni finansal sistemin başlangıcı olacak ve kendi para birimlerimiz kullanarak ödemelerimizi yapabileceğiz. Bu bağlamda aynı zamanda Türkiye Merkez Bankası’nın da yerli para ile ticaret ve bir takas merkezi kurulması çabalarını tebrikle karşılıyoruz” dedi.

D-8 Dönem Başkanı ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise tarihinde ilk defa 8 ülkenin bu toplantıya katıldığını açıkladı. Hisarcıklıoğlu “Potansiyelimizi tam olarak kullanamıyoruz. Daha fazla ticaret yapmamız gerekiyor, çünkü ticaret barışı destekler, güçlendirir” dedi. 

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