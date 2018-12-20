Daha güçlü finansal mimari inşa ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde Türkiye ekonomi ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye ekonomisinin bütün engellere rağmen sağlam adımlarla yoluna devam ettiğini belirten Albayrak, “Türkiye sağlıklı ve rasyonel bir büyümeyi daha da güçlü bir şekilde ortaya koyacağı 2019’a emin adımlarla ilerliyor. Gerek iç gerek dış kaynaklı, gerek iç gerek dış piyasa talebinden Türkiye bugüne kadar büyümesini ortaya koymuş. Ama Yeni Ekonomi Programında biz ne dedik; dengelenme, disiplin ve dönüşüm. Bu yeni dönem, iç ve dış bütün bu saldırılara karşı çok daha güçlü bir finansal mimarinin inşa edileceği bir dönem. Bunun adımlarını atmaya başladık. Sermaye piyasaları, bu anlamdaki enstrümanlarla, Kalkınma Bankası, Emlak Bankası, reasürans şirketiyle” diye konuştu.

6.5 TON ALTIN ÇIKTI

Altın ve döviz ihraçlarının Türkiye ekonomisindeki farklı kaynakların reel ekonomiye kazandırılmasına yönelik adımlar olduğunu ifade eden Albayrak, bu adımın başarılı olduğunu söyledi. Özellikle döviz ve altın ihraçlarının önemli ve stratejik adımlar olduğunu vurgulayan Albayrak, “Hazinemizin ortaya koyduğu altın tahvil ihracı, 2 yılda 6.5 tona yakın altının yastık altından Türkiye ekonomisine kazandırılmasına vesile oldu” diye konuştu.Bu işlemlerle ekonomide kaynak çeşitlendirmeye de gittiklerini belirten Albayrak “Özellikle döviz anlamında, altın anlamında direkt vatandaşımıza yönelik bir ihraç kapsamında, kurumlara, bankalara, yabancılara yaptığımız ihraçlardan farklı direkt hazine garantisi kapsamında olan, direkt hazinemizin makul bir kar payıyla gerek faizli gerek faizsiz enstrümanlarla Türkiye ekonomisinde daha etkin finansal kaynakların çeşitlendirilmesi için adım attık” diye konuştu.

İSTİHDAM ARTACAK

Berat Albayrak, iş gücüne katılımla ilgili olarak ise “Eylül itibarıyla bazı sektörlerde zayıflamalar olsa da istihdamımız artmaya devam etmektedir. İş gücüne katılım oranı, bu dönemde mevsimsel düzeltilmiş olarak yüzde 53.4 ile tarihi seviyeye ulaşırken, işsizlik oranı yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşmiştir” dedi.