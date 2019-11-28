'Daha iyi bir Avrupa için Türkiye AB’de olmalı'

Zirvenin açılışında konuşan Eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, çok önemli bir güç olan Türkiye’nin Doğu-Batı’yı bir araya getirme kapasitesinin çok yüksek olduğunu belirterek, “Türkiye, Avrupa Birliğinde (AB) olmalı. Hep bunu savundum, daha iyi bir Avrupa için harika olurdu. Türkiye’nin AB’ye güç katacağına inanıyorum” dedi. Türkiye’nin çok aktif ve güçlü bir oyuncu olduğunu mülteci krizinde oynadığı rolle gösterdiğini anlatan Zapatero “Bu bölgede gelecekten söz edeceksek Türkiye’nin rolü çok çok önemli” dedi.

Zirvede KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Suriyeli iç savaş mağdurları için ekonomik olarak büyük bedeller ödediğini belirtti.

159 MİLYAR $ SERMAYE

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise “2003’ten günümüze 158.9 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi oldu. Bu başarıda, Boğaziçi Zirvesi’nin katkısı büyük” dedi.