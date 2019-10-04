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Dalgalanmalara karşı elimiz çok daha güçlü

Bakan Albayrak, Türkiye’nin geçen yılki kırılganlıklara göre çok daha konforlu bir alanda olduğunu söyledi. Albayrak “Önümüzdeki 4 yıl, iç ve dış olası dalgalanmalar açısından elimiz çok daha güçlü” dedi.

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İstanbul Finans Merkezi’nde bir gökdelenin inşaatında gerçekleştirilen A Para ve A Haber ortak yayınında ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Önümüzdeki 4 yıl, olası dalgalanmalar açısından elimiz çok daha güçlü” dedi. 

DENGELEME BAŞARILI

Son 1 yılda Türkiye’nin çok ağır tecrübeler yaşandığını, tarihi bir süreçten geçtiğini ifade eden Albayrak, enflasyon, cari denge ve faizler başta olmak üzere ekonomik dengelenme adı altında geçen yıl Yeni Ekonomi Programı’nda ifade ettikleri alanların birçoğunda önemli kazanımlar elde edildiğini vurguladı. Albayrak, bu süreçlerden sonra Türkiye’nin geçmiş ekonomik reflekslerde yaşadıklarından daha güçlü bir savunma mekanizması, bağışıklık sistemi, ekonomik anlamda bir yapısal dönüşüm sürecinin reflekslerini her geçen gün güçlendiren bir altyapıya kavuşmaya doğru hızla yol aldığını belirterek, “Enflasyonda son 1 yılda atılan, senkronize, koordineli adımlar, uygulanan politikalarla yaşanan 2 seçime rağmen enflasyonda TÜFE’de 2017, Yİ-ÜFE’de de 2016’dan beri en düşük rakamlara ulaştık. İnşallah pazartesi açıkladığımız Yeni Ekonomi Programı’nda (yıl sonu enflasyon hedefi)  hedeflediğimiz yüzde 12 seviyelerinde, ben biraz daha altında gelmesini umut ediyorum. Çünkü bu dengelenme süreci çok başarılı bir şekilde ilerliyor” diye konuştu.

PLANLARIMIZ HAZIR

Gelecek yıllardaki gelişmelerden, dünyadaki her ülkenin olduğu gibi Türkiye’nin de etkilenebileceğine işaret eden Albayrak “Bundan dolayı alt parametreleri ve dengeyi koruyacak şekilde yürüyeceğiz” dedi. Albayrak, Türkiye’yi farklı şekilde ayrıştıran unsurların başında, bulunduğu coğrafyadaki bölgesel, siyasi ve güvenlikle ilgili risklerin geldiğine dikkati çekerek, “Bunlardan hep etkilendik ve farklı sıkıntılar yaşadık. Son 1 yılda uyguladığımız para ve maliye politikalarını, tüm dengelenme süresince çok hassas ve koordineli şekilde yönettik. Önümüzdeki 4 yıl, iç ve dış olası dalgalanmalar açısından elimiz çok daha güçlü” diye konuştu. En kötü senaryoya karşı hazır olunması gerektiğini kaydeden Albayrak, bu nedenle A, B, C ve D planlarının hazır olmasının önemine işaret etti. Albayrak, son 1 yılda yapısal açıdan çok önemli ve güçlü değişikliklere imza attıklarını belirterek, bu adımların semerelerinin net şekilde görüleceğini ifade etti. Albayrak Türkiye’nin geçen yılki kırılganlıklara göre çok daha konforlu bir alanda olduğunu vurguladı.      

VERGİ PAKETİ YOLDA

Bakan Albayrak “Vergi mimarisi konusunda çok geniş bir çalışmamız var. İlk paketi bir an önce paylaşacağız. Yeni süreçte çok daha net ve kararlı politika olacak” dedi. Bakan Albayrak “Bu ülkenin para birimi TL’dir, TL lehine atılacak adımları göreceğiz. TL mevduatları arttı” dedi.

Hedefimiz enflasyonda % 5’e adım adım gitmek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonda ve cari dengedeki başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacaklarını bildirdi. Albayrak, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, hedeflerinin başına yazdıkları enflasyonla mücadelede büyük bir aşamayı geride bıraktıklarının altını çizen Albayrak, geçen yıl ağustostaki kur ataklarının ardından ekonomideki en önemli kazanımı sağladıklarını vurguladı. Albayrak, geçen yıl ekim ayında yüzde 25 olan TÜFE’de ve yüzde 45 seviyesindeki ÜFE’de tek haneyi yakaladıklarını belirterek, “Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek. Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız. Gece gündüz demeden çalışacak ve #SonundaKazanacağız” ifadelerini kullandı

Türkiye’ye inananlar sevindi

Bu yıl tüm yaşananlara rağmen dengelenme sürecinde Türkiye’nin, en önemli kırılganlıklarından biri olan cari dengeyi gözeterek ve pozitif büyümeyi de işin içine katarak çok önemli performans sergilediğini dile getiren Albayrak “Açıklanan enflasyon rakamlarının Türkiye’yi seven, bizlere inanan birçok insanı sevindirdiğini düşünüyorum. Türkiye’nin Yeni Ekonomi Programı ile ifade edilen stratejik hedeflerine inanmayan, manipüle ve speküle etmeye, Türkiye üzerinden para kazanmaya çalışıp, siyasi saikle hareket eden birçok kesimi de üzdüğünü düşünüyorum. Ülkemiz inşallah sevenleri sevindirmeye, sevmeyenleri üzmeye devam edecek” diye konuştu.

Yabancının ilgisi artıyor

Yabancı yatırımcının Türkiye’ye yönelik algısının iyileştiğini anlatan Albayrak “Son bir yıldır ekonomi yönetiminin ortaya koyduğu performansın da bu pozitif süreçte etkisi var. Son 3-4 aydaki küresel olumsuz iklime rağmen Türkiye’nin pozitif ayrışması önemli bir husus. Baz etkileriyle birlikte Türkiye varlıklarının pozitif bir şekilde çok daha güçlü ayrışacağı bir döneme girmemizle yabancı ilgisinin daha da arttığını gözlemlememiz doğal” dedi.

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