Dalgalanmalara karşı elimiz çok daha güçlü

İstanbul Finans Merkezi’nde bir gökdelenin inşaatında gerçekleştirilen A Para ve A Haber ortak yayınında ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Önümüzdeki 4 yıl, olası dalgalanmalar açısından elimiz çok daha güçlü” dedi.

DENGELEME BAŞARILI

Son 1 yılda Türkiye’nin çok ağır tecrübeler yaşandığını, tarihi bir süreçten geçtiğini ifade eden Albayrak, enflasyon, cari denge ve faizler başta olmak üzere ekonomik dengelenme adı altında geçen yıl Yeni Ekonomi Programı’nda ifade ettikleri alanların birçoğunda önemli kazanımlar elde edildiğini vurguladı. Albayrak, bu süreçlerden sonra Türkiye’nin geçmiş ekonomik reflekslerde yaşadıklarından daha güçlü bir savunma mekanizması, bağışıklık sistemi, ekonomik anlamda bir yapısal dönüşüm sürecinin reflekslerini her geçen gün güçlendiren bir altyapıya kavuşmaya doğru hızla yol aldığını belirterek, “Enflasyonda son 1 yılda atılan, senkronize, koordineli adımlar, uygulanan politikalarla yaşanan 2 seçime rağmen enflasyonda TÜFE’de 2017, Yİ-ÜFE’de de 2016’dan beri en düşük rakamlara ulaştık. İnşallah pazartesi açıkladığımız Yeni Ekonomi Programı’nda (yıl sonu enflasyon hedefi) hedeflediğimiz yüzde 12 seviyelerinde, ben biraz daha altında gelmesini umut ediyorum. Çünkü bu dengelenme süreci çok başarılı bir şekilde ilerliyor” diye konuştu.

PLANLARIMIZ HAZIR

Gelecek yıllardaki gelişmelerden, dünyadaki her ülkenin olduğu gibi Türkiye’nin de etkilenebileceğine işaret eden Albayrak “Bundan dolayı alt parametreleri ve dengeyi koruyacak şekilde yürüyeceğiz” dedi. Albayrak, Türkiye’yi farklı şekilde ayrıştıran unsurların başında, bulunduğu coğrafyadaki bölgesel, siyasi ve güvenlikle ilgili risklerin geldiğine dikkati çekerek, “Bunlardan hep etkilendik ve farklı sıkıntılar yaşadık. Son 1 yılda uyguladığımız para ve maliye politikalarını, tüm dengelenme süresince çok hassas ve koordineli şekilde yönettik. Önümüzdeki 4 yıl, iç ve dış olası dalgalanmalar açısından elimiz çok daha güçlü” diye konuştu. En kötü senaryoya karşı hazır olunması gerektiğini kaydeden Albayrak, bu nedenle A, B, C ve D planlarının hazır olmasının önemine işaret etti. Albayrak, son 1 yılda yapısal açıdan çok önemli ve güçlü değişikliklere imza attıklarını belirterek, bu adımların semerelerinin net şekilde görüleceğini ifade etti. Albayrak Türkiye’nin geçen yılki kırılganlıklara göre çok daha konforlu bir alanda olduğunu vurguladı.

VERGİ PAKETİ YOLDA

Bakan Albayrak “Vergi mimarisi konusunda çok geniş bir çalışmamız var. İlk paketi bir an önce paylaşacağız. Yeni süreçte çok daha net ve kararlı politika olacak” dedi. Bakan Albayrak “Bu ülkenin para birimi TL’dir, TL lehine atılacak adımları göreceğiz. TL mevduatları arttı” dedi.