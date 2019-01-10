Dana etinin kilogramı 26-27 liradan işlem gördü
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 26-27 liradan satıldı.
- AA
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük En yüksek
Dana eti HTS 26,00 27,00
Sığır eti HMS 18,25 20,25
Karkas et HTS 21,00 28,00
Kırıntı et HTS 18,00 18,00
Buğday HMS 1,07 4,00
Arpa HMS 1,00 1,05
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.